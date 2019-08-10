В центре Москвы после митинга задержаны более 200 человек

КИЕВ. 11 августа. УНН. Сотрудники российской полиции задержали 229 человек из числа тех, кто гулял по центру Москвы после окончания согласования с властями столицы РФ митинга. Об этом сообщает УНН опираясь на информацию ОВД-Инфо и российского издания Meduza.