В центре Москвы после митинга задержаны более 200 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Сотрудники российской полиции задержали 229 человек из числа тех, кто гулял по центру Москвы после окончания согласования с властями столицы РФ митинга. Об этом сообщает УНН опираясь на информацию ОВД-Инфо и российского издания Meduza.
Отмечается, что основные задержания проходили у метро Китай-Город, на Чистопрудном бульваре и на улице Маросейка. МВД РФ официально сообщило о 136 задержанных.
Как сообщал УНН, после митинга напали на ЛГБТ-активисток.
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Напомним, в Москве на проспекте Сахарова в 14:00 10 августа начался согласованый митинг с требованием освободить политических заключенных и допустить к выборам независимых кандидатов в Московскую городскую думу и другие органы власти. После митинга начались “гуляния” Москвой, во время которых бывшие участники согласованного митинга ходили Москвой большими группами и выкрикивали политические лозунги. Полиция РФ начала задерживать тех, кто гуляет по российской столице.
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Накануне согласованного митинга в Москве, анонимный телеграмм канал под названием “Товарищ Майор” выложил данные задержанных на московских акциях протеста.
Напомним, в минувшую субботу, 3 августа, стало известно о задержании в ходе акции 828 человек. Также появлялась информация о госпитализации 5 человек в результате противостояний протестующих с сотрудниками Росгвардии. А в субботу к этому 27 июля, был задержан 1388 человек.
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