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7 марта, 06:35 • 104447 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 133143 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142431 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129072 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 129737 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
В центре Москвы после митинга задержаны более 200 человек

В центре Москвы после митинга задержаны более 200 человек

Киев  •  УНН

 • 12280 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Сотрудники российской полиции задержали 229 человек из числа тех, кто гулял по центру Москвы после окончания согласования с властями столицы РФ митинга. Об этом сообщает УНН опираясь на информацию ОВД-Инфо и российского издания Meduza.

Отмечается, что основные задержания проходили у метро Китай-Город, на Чистопрудном бульваре и на улице Маросейка. МВД РФ официально сообщило о 136 задержанных.

Как сообщал УНН, после митинга напали на ЛГБТ-активисток.

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Напомним, в Москве на проспекте Сахарова в 14:00 10 августа начался согласованый митинг с требованием освободить политических заключенных и допустить к выборам независимых кандидатов в Московскую городскую думу и другие органы власти. После митинга начались “гуляния” Москвой, во время которых бывшие участники согласованного митинга ходили Москвой большими группами и выкрикивали политические лозунги. Полиция РФ начала задерживать тех, кто гуляет по российской столице.

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Накануне согласованного митинга в Москве, анонимный телеграмм канал под названием “Товарищ Майор” выложил данные задержанных на московских акциях протеста.

Напомним, в минувшую субботу, 3 августа, стало известно о задержании в ходе акции 828 человек. Также появлялась информация о госпитализации 5 человек в результате противостояний протестующих с сотрудниками Росгвардии. А в субботу к этому 27 июля, был задержан 1388 человек.

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