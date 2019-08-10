Дудь спростував свої слова про погану організацію мітингу в Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Російський журналіст Юрій Дудь заявив, що не критикував організацію мітингу в Москві. За його словами, новина про це, яка з’явилася раніше — фейк, який російські ЗМІ взяли з Facebook журналіста Олександра Лютікова. Про це він повідомив у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.
“Лютіков — король! Так смішно допоміг (російському виданню) „Ленте“ (зганьбити себе — ред)... Якщо хтось не в темі лютіковських пранків, цитата — фейк”, — додав Дудь, посилаючись на твіт видання Лента.ру, який наразі вже видалили.
Нагадаємо, раніше журналіст Олександр Лютіков навів цитату журналіста Юрія Дудя, який нібито розкритикував мітинги в Москві через зламані мікрофони.
Нагадаємо, напередодні російський журналіст і відеоблогер Юрій Дудь заявив про намір брати участь в протесті 10 серпня в Москві, щоб підтримати заарештованих учасників акцій протесту.
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