Дудь опроверг свои слова о плохой организации митинга в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Российский журналист Юрий Дудь заявил, что не критиковал организацию митинга в Москве. По его словам, новость об этом, которая появилась ранее - фейк, который российские СМИ взяли из Facebook журналиста Александра Лютикова. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
“Лютиков — король! Так смешно помог (российскому изданию) Ленте (опозорить себя — ред) ... Если кто не в теме лютиковских пранков, цитата — фейк”, — добавил Дудь, ссылаясь на твит издание Лента.ру, который сейчас уже удалили.
Напомним, ранее журналист Александр Лютиков привел цитату журналиста Юрия Дудя, который якобы раскритиковал митинги в Москве из-за сломанных микрофонов.
Напомним, накануне российский журналист и видеоблоггер Юрий Дудь заявил о намерении участвовать в протесте 10 августа в Москве, чтобы поддержать арестованных участников акций протеста.
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