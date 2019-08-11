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В мережу виклали відео затримання людини з інвалідністю силовиками в Москві

В мережу виклали відео затримання людини з інвалідністю силовиками в Москві

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. У мережі з’явилося відео, на якому московська поліція затримує людину з інвалідністю під час масових затримань мітингувальників. Відповідне відео оприлюднив російський телеканал “Дождь”, передає УНН.

На відео можна побачити, як два правоохоронця тримають чоловіка, що кульгає, та ведуть його в бік поліцейських автомобілів для затримання.

Сам чоловік на початку відео каже “я інвалід”, а оточуючи учасники мітингу навколо правоохоронців намагаються донести силовикам, що вони затримали людину з інвалідністю. Попри все це — силовики проігнорували ці зауваження.

Протягом відео чутно, як очевидці кричать “відпустіть інваліда”, та “не ганьбіться” на адресу силовиків.

Задержание молодого человека с инвалидностью. Видео: Ольга Гладышева / Дождь pic.twitter.com/AbvCFJBp0T

— Телеканал Дождь (@tvrain) August 10, 2019

За даними російського порталу ОВД-Инфо, наразі загальна кількість затриманих у Москві, Петербурзі, Ростову-на-Дону, Сиктивкарі та Брянську — 352 осіб.

Як повідомляв УНН, після узгодженої частини мітингу невідомі напали на ЛГБТ-активісток.

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Нагадаємо, у Москві на проспекті Сахарова о 14:00 10 серпня розпочався узгоджений мітинг з вимогою звільнити політичних в’язнів і допустити до виборів незалежних кандидатів в Московську міську думу та інші органи влади. Після мітингу розпочалися “гуляння” Москвою, під час яких колишні участники узгодженого мітингу ходили столицею великими групами та викрикували політичні лозунги. Поліція РФ почала затримувати тих, хто гуляє Москвою.

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Напередодні узгодженого мітингу в Москві, анонімний телеграм-канал під назвою “Товарищ Майор” виклав дані затриманих на московських акціях протесту.

Нагадаємо, у минулу суботу, 3 серпня, стало відомо про затримання в ході акції 828 осіб. Також з’являлася інформація про госпіталізацію 5 осіб в результаті протистоянь протестувальників зі співробітниками Росгвардіі. А в суботу до цього, 27 липня, було затримано 1388 осіб.

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