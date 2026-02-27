В "марше" военных КНДР с флагом рф не хватало тысяч погибших солдат - МИД
Киев • УНН
Георгий Тихий назвал марш северокорейских военных с российским флагом в Пхеньяне пропагандистским фарсом. Он заявил, что тысячи солдат КНДР погибли, воюя на стороне россии.
Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на марш северокорейских военных с российским флагом в Пхеньяне, назвав его пропагандистским фарсом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Тихого в соцсети "Х".
Детали
Они могут казаться гордыми, однако им нечем гордиться
По его словам, в публичной демонстрации не хватало тысяч военных КНДР, погибших, воюя на стороне россии против Украины.
В этом пропагандистском фарсе не хватает по меньшей мере 6 000 северокорейских солдат, которые в тот день не маршировали в Пхеньяне. Они погибли в незаконной захватнической войне за восемь тысяч километров от дома, к которой не имели никакого отношения
Тихий подчеркнул, что участие военных КНДР в войне не является бесплатной помощью москве.
Крайне важно, чтобы весь мир осознал: Ким не поставляет это пушечное мясо бесплатно; вместо этого он получает от путина конкретную и опасную поддержку
В МИД считают, что углубление сотрудничества между москвой и Пхеньяном представляет угрозу не только для Украины, но и для стран Индо-Тихоокеанского региона.
Мы считаем, что это должно беспокоить каждую страну Индо-Тихоокеанского региона, и подтверждаем готовность Украины тесно сотрудничать для противодействия общим угрозам безопасности, возникающим из-за углубления сотрудничества между москвой и Пхеньяном
Напомним
МИД Украины официально опровергло обвинения в поставках оружия в Буркина-Фасо. Спикер ведомства Георгий Тихий заявил, что такие фейковые истории имеют целью отвлечь внимание от визита министра иностранных дел Ганы в Украину.