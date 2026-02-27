В "марше" военных КНДР с флагом рф не хватало тысяч погибших солдат - МИД

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на марш северокорейских военных с российским флагом в Пхеньяне, назвав его пропагандистским фарсом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Тихого в соцсети "Х".

Они могут казаться гордыми, однако им нечем гордиться

По его словам, в публичной демонстрации не хватало тысяч военных КНДР, погибших, воюя на стороне россии против Украины.

В этом пропагандистском фарсе не хватает по меньшей мере 6 000 северокорейских солдат, которые в тот день не маршировали в Пхеньяне. Они погибли в незаконной захватнической войне за восемь тысяч километров от дома, к которой не имели никакого отношения

Тихий подчеркнул, что участие военных КНДР в войне не является бесплатной помощью москве.

Крайне важно, чтобы весь мир осознал: Ким не поставляет это пушечное мясо бесплатно; вместо этого он получает от путина конкретную и опасную поддержку

В МИД считают, что углубление сотрудничества между москвой и Пхеньяном представляет угрозу не только для Украины, но и для стран Индо-Тихоокеанского региона.

Мы считаем, что это должно беспокоить каждую страну Индо-Тихоокеанского региона, и подтверждаем готовность Украины тесно сотрудничать для противодействия общим угрозам безопасности, возникающим из-за углубления сотрудничества между москвой и Пхеньяном