Эксклюзив
11:15 • 5738 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
10:21 • 9774 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 23154 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 40227 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 36183 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 35535 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 30869 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 49058 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 22620 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 111173 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
В "марше" военных КНДР с флагом рф не хватало тысяч погибших солдат - МИД

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Георгий Тихий назвал марш северокорейских военных с российским флагом в Пхеньяне пропагандистским фарсом. Он заявил, что тысячи солдат КНДР погибли, воюя на стороне россии.

В "марше" военных КНДР с флагом рф не хватало тысяч погибших солдат - МИД

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на марш северокорейских военных с российским флагом в Пхеньяне, назвав его пропагандистским фарсом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Тихого в соцсети "Х".

Детали

Они могут казаться гордыми, однако им нечем гордиться

- заявил Тихий.

По его словам, в публичной демонстрации не хватало тысяч военных КНДР, погибших, воюя на стороне россии против Украины.

В этом пропагандистском фарсе не хватает по меньшей мере 6 000 северокорейских солдат, которые в тот день не маршировали в Пхеньяне. Они погибли в незаконной захватнической войне за восемь тысяч километров от дома, к которой не имели никакого отношения

- подчеркнул представитель МИД.

Тихий подчеркнул, что участие военных КНДР в войне не является бесплатной помощью москве.

Крайне важно, чтобы весь мир осознал: Ким не поставляет это пушечное мясо бесплатно; вместо этого он получает от путина конкретную и опасную поддержку

- отметил он.

В МИД считают, что углубление сотрудничества между москвой и Пхеньяном представляет угрозу не только для Украины, но и для стран Индо-Тихоокеанского региона.

Мы считаем, что это должно беспокоить каждую страну Индо-Тихоокеанского региона, и подтверждаем готовность Украины тесно сотрудничать для противодействия общим угрозам безопасности, возникающим из-за углубления сотрудничества между москвой и Пхеньяном

- резюмировал Георгий Тихий.

Напомним

МИД Украины официально опровергло обвинения в поставках оружия в Буркина-Фасо. Спикер ведомства Георгий Тихий заявил, что такие фейковые истории имеют целью отвлечь внимание от визита министра иностранных дел Ганы в Украину.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
Владимир Путин
Гана
Ким Чен Ын
Пхеньян
Северная Корея
Украина