Ексклюзив
11:15 • 5540 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
10:21 • 9536 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 23066 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 40133 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 36086 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 35491 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 30836 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 48989 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою Odrex
26 лютого, 12:47 • 22609 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 111116 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto12:25 • 86 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
Ексклюзив
11:15 • 5540 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами10:21 • 9536 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 36086 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 48989 перегляди
У "марші" військових КНДР із прапором рф бракувало тисяч загиблих солдатів - МЗС

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Георгій Тихий назвав марш північнокорейських військових із російським прапором у Пхеньяні пропагандистським фарсом. Він заявив, що тисячі солдатів КНДР загинули, воюючи на боці росії.

У "марші" військових КНДР із прапором рф бракувало тисяч загиблих солдатів - МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на марш північнокорейських військових із російським прапором у Пхеньяні, назвавши його пропагандистським фарсом. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Тихого в соцмережі "Х".

Деталі

Вони можуть здаватися гордими, однак їм нема чим пишатися

- заявив Тихий.

За його словами, у публічній демонстрації бракувало тисяч військових КНДР, які загинули, воюючи на боці росії проти України.

У цьому пропагандистському фарсі бракує щонайменше 6 000 північнокорейських солдатів, які того дня не марширували в Пхеньяні. Вони гикнули в незаконній загарбницькій війні за вісім тисяч кілометрів від дому, до якої не мали жодного стосунку

- наголосив речник МЗС.

Тихий підкреслив, що участь військових КНДР у війні не є безкоштовною допомогою москві.

Вкрай важливо, щоб увесь світ усвідомив: Кім не постачає це гарматне м’ясо безкоштовно; натомість він отримує від Путіна конкретну й небезпечну підтримку

- зазначив він.

У МЗС вважають, що поглиблення співпраці між москвою та Пхеньяном становить загрозу не лише для України, а й для країн Індо-Тихоокеанського регіону.

Ми вважаємо, що це має непокоїти кожну країну Індо-Тихоокеанського регіону, і підтверджуємо готовність України тісно співпрацювати задля протидії спільним безпековим загрозам, що виникають через поглиблення співпраці між москвою та Пхеньяном

- резюмував Георгій Тихий.

Нагадаємо

МЗС України офіційно спростувало звинувачення у постачанні зброї до Буркіна-Фасо. Речник відомства Георгій Тихий заявив, що такі фейкові історії мають на меті відвернути увагу від візиту міністра закордонних справ Гани до України.

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
Володимир Путін
Гана
Кім Чен Ин
Пхеньян
Північна Корея
Україна