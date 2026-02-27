У "марші" військових КНДР із прапором рф бракувало тисяч загиблих солдатів - МЗС
Київ • УНН
Георгій Тихий назвав марш північнокорейських військових із російським прапором у Пхеньяні пропагандистським фарсом. Він заявив, що тисячі солдатів КНДР загинули, воюючи на боці росії.
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на марш північнокорейських військових із російським прапором у Пхеньяні, назвавши його пропагандистським фарсом. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Тихого в соцмережі "Х".
Деталі
Вони можуть здаватися гордими, однак їм нема чим пишатися
За його словами, у публічній демонстрації бракувало тисяч військових КНДР, які загинули, воюючи на боці росії проти України.
У цьому пропагандистському фарсі бракує щонайменше 6 000 північнокорейських солдатів, які того дня не марширували в Пхеньяні. Вони гикнули в незаконній загарбницькій війні за вісім тисяч кілометрів від дому, до якої не мали жодного стосунку
Тихий підкреслив, що участь військових КНДР у війні не є безкоштовною допомогою москві.
Вкрай важливо, щоб увесь світ усвідомив: Кім не постачає це гарматне м’ясо безкоштовно; натомість він отримує від Путіна конкретну й небезпечну підтримку
У МЗС вважають, що поглиблення співпраці між москвою та Пхеньяном становить загрозу не лише для України, а й для країн Індо-Тихоокеанського регіону.
Ми вважаємо, що це має непокоїти кожну країну Індо-Тихоокеанського регіону, і підтверджуємо готовність України тісно співпрацювати задля протидії спільним безпековим загрозам, що виникають через поглиблення співпраці між москвою та Пхеньяном
Нагадаємо
