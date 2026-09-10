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В Лондоне задержали двух подозреваемых в содействии разведке Ирана

Киев • УНН

 • 834 просмотра

Полиция Лондона задержала 42-летнюю женщину и 60-летнего мужчину по подозрению в содействии иностранной разведке. Их отпустили под залог.

В Лондоне задержали двух подозреваемых в содействии разведке Ирана

Полиция Лондона сообщила об аресте двух человек по подозрению в содействии иранской разведке, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

42-летняя женщина и 60-летний мужчина были задержаны по месту жительства в Лондоне сотрудниками лондонского подразделения по борьбе с терроризмом (Counter Terrorism Policing London) в рамках расследования предполагаемых правонарушений, подпадающих под действие Закона о национальной безопасности (NSA).

Этому предшествовали обыски по нескольким адресам на северо-западе Лондона 24 июня, а также обыск в третьем помещении в этом же районе 9 сентября.

Оба задержанных подозреваются в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 3 Закона о национальной безопасности 2023 года, — содействии иностранной разведке.

Подозреваемых доставили в полицейский участок Лондона, после чего отпустили под залог с соблюдением строгих условий до даты, назначенной на конец октября.

Добавим

В полиции заявили, что данное расследование не связано с инцидентами или нападениями, произошедшими ранее в этом году и направленными против различных объектов и зданий, связанных с еврейской и иранской общинами Лондона.

Руководитель лондонского подразделения по борьбе с терроризмом Хелен Фланаган заявила: "Мы понимаем, что новости об этих арестах могут взволновать общественность, однако хочу подчеркнуть: мы не считаем, что в связи с этим делом существует какая-либо непосредственная угроза для населения в целом. За последний год мы наблюдаем заметное увеличение интенсивности нашей работы, связанной с вопросами национальной безопасности и угрозами со стороны государств, и это расследование является продолжением этой деятельности. Как показывает этот случай, если мы заподозрим, что какая-либо деятельность может угрожать безопасности Великобритании или граждан, мы без колебаний предпримем соответствующие меры".

Она добавила: "Я также хотела бы напомнить общественности, что общий уровень террористической угрозы оценивается как "серьезный" (severe), поэтому мы продолжаем призывать всех к бдительности: если вы увидите или услышите что-то подозрительное, пожалуйста, доверяйте своей интуиции".

Антонина Туманова

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