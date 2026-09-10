У Лондоні затримали двох підозрюваних у сприянні розвідці Ірану

Поліція Лондона повідомила про арешт двох людей за підозрою у сприянні іранській розвідці, передає УНН із посиланням на Sky News.

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42-річну жінку та 60-річного чоловіка затримали за місцем проживання в Лондоні співробітниками лондонського підрозділу боротьби з тероризмом (Counter Terrorism Policing London) у рамках розслідування передбачуваних правопорушень, що підпадають під дію Закону про національну безпеку (NSA).

Цьому передували обшуки за кількома адресами на північному заході Лондона 24 червня, а також обшук у третьому приміщенні цього ж району 9 вересня.

Обидва затримані підозрюються у скоєнні правопорушення, передбаченого статтею 3 Закону про національну безпеку 2023 року – сприяння іноземній розвідці.

Підозрюваних доставили до поліцейської дільниці Лондона, після чого відпустили під заставу з дотриманням суворих умов до дати, призначеної на кінець жовтня.

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У поліції заявили, що дане розслідування не пов'язане з інцидентами чи нападами, що сталися раніше цього року і спрямовані проти різних об'єктів та будівель, пов'язаних із єврейською та іранською громадами Лондона.

Керівник лондонського підрозділу боротьби з тероризмом Хелен Фланаган заявила: "Ми розуміємо, що новини про ці арешти можуть схвилювати громадськість, проте хочу наголосити: ми не вважаємо, що у зв'язку з цією справою існує якась безпосередня загроза для населення в цілому. За останній рік ми спостерігаємо помітне збільшення інтенсивності нашої роботи, пов'язаної з питаннями національної безпеки та загрозами з боку держав, і це розслідування є продовженням цієї діяльності. Як показує цей випадок, якщо ми запідозримо, що будь-яка діяльність може загрожувати безпеці Великої Британії чи громадян, ми без вагань вживемо відповідних заходів".

Вона додала: "Я також хотіла б нагадати громадськості, що загальний рівень терористичної загрози оцінюється як "серйозний" (severe), тому ми продовжуємо закликати всіх до пильності: якщо ви побачите чи почуєте щось підозріле, будь ласка, довіряйте своїй інтуїції".