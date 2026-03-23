В Литве заявили о высоком риске инцидентов с дронами из-за войны в Украине

Киев • УНН

 • 384 просмотра

В Варенском районе упал дрон без взрывчатки, который, вероятно, прилетел из Беларуси. Литва усиливает ПВО из-за угрозы повторения таких случаев во время войны.

Фото: LRT

В Литве зафиксировано падение беспилотника, пересекшего государственную границу. На этом фоне министр национальной обороны Робертас Каунас заявил, что риск подобных инцидентов остается высоким из-за продолжающейся войны в Украине. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Детали

По словам Каунаса, пока продолжается война России против Украины, такие случаи могут повторяться.

Пока продолжается российская война в Украине, вероятность таких инцидентов остается высокой

– отметил он.

Министр подчеркнул, что Литва усиливает систему противовоздушной обороны и наблюдения, признавая, что это остается одним из ключевых вызовов для стран НАТО. Также он сообщил о намерении посетить Украину для консультаций по инновациям в сфере ПВО.

Инцидент с беспилотником

Беспилотник упал в Варенском районе вблизи озера Лависос. По предварительным данным, он мог прилететь с территории Беларуси.

Военные сообщили, что объект не представлял угрозы для населения. На месте обнаружили обломки, в частности двигатель внутреннего сгорания, однако взрывчатку не зафиксировали. К работе привлекли полицию, спасателей и Вооруженные силы Литвы. Инцидент не был зафиксирован радарами.

Расследование и предыдущие случаи

В Литве продолжается расследование обстоятельств происшествия.

Расследование оценит и установит все обстоятельства – все версии расследуются

– заявил Каунас.

Ранее в стране уже фиксировались случаи, когда российские дроны случайно попадали на территорию Литвы во время полета в направлении Украины после воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Война в Украине
Государственная граница Украины
Беларусь
НАТО
Литва
Украина