У Литві заявили про високий ризик інцидентів з дронами через війну в Україні

Фото: LRT

У Литві зафіксували падіння безпілотника, який перетнув державний кордон. На цьому тлі міністр національної оборони Робертас Каунас заявив, що ризик подібних інцидентів залишається високим через війну в Україні, що триває. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

За словами Каунаса, поки триває війна росії проти України, такі випадки можуть повторюватися.

Міністр підкреслив, що Литва посилює систему протиповітряної оборони та спостереження, визнаючи, що це залишається одним із ключових викликів для країн НАТО. Також він повідомив про намір відвідати Україну для консультацій щодо інновацій у сфері ППО.

Інцидент з безпілотником

Безпілотник впав у Варенському районі поблизу озера Лавісос. За попередніми даними, він міг прилетіти з території Білорусі.

Військові повідомили, що об’єкт не становив загрози для населення. На місці виявили уламки, зокрема двигун внутрішнього згоряння, однак вибухівку не зафіксували. До роботи залучили поліцію, рятувальників і Збройні сили Литви. Інцидент не був зафіксований радарами.

Розслідування та попередні випадки

У Литві триває розслідування обставин події.

Розслідування оцінить та встановить усі обставини – всі версії розслідуються – заявив Каунас.

Раніше в країні вже фіксували випадки, коли російські дрони випадково потрапляли на територію Литви під час польоту в напрямку України після впливу засобів радіоелектронної боротьби.

