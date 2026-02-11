В Латвии дальнобойщика приговорили к трем годам тюрьмы за попытку вывезти в рф 10 тысяч патронов

Латвийский суд приговорил дальнобойщика к трем годам тюремного заключения за попытку незаконно вывезти в Россию 10 тысяч патронов. Мужчина спрятал боеприпасы в ящике для инструментов в своей фуре, утверждая, что вез их для стрелкового спорта, но суд признал его действия уголовно наказуемыми. Об этом сообщает портал Delfi, пишет УНН.

Детали

В сентябре прошлого года на пограничном пункте Терехово (Латвия) был задержан гражданин России и Эстонии, дальнобойщик, работавший в литовской логистической компании. Он пытался незаконно ввезти в Россию 10 000 патронов.

В ответ на военную агрессию России против Украины в Европейском Союзе запрещена передача или экспорт в Россию огнестрельного оружия, его деталей и существенных компонентов. За нарушение этого запрета предусмотрена уголовная ответственность.

Прокурор Каспарс Кикутс рассказал, что мужчина спрятал боеприпасы к огнестрельному оружию под спальным местом – в ящике для инструментов, завернув их в черный пакет. Так он надеялся незаметно перевезти их через границу.

С сентября Руслан Мотузал находится в Центральной тюрьме, и к судебному заседанию он подключился по видеосвязи. Ход процесса ему переводил на русский язык предоставленный государством переводчик.

Обвиняемый имеет неоконченное среднее образование, проживает в российском городе Печоры, был условно осужден в России в 1995 году.

Латвийскому следствию он утверждал, что вез патроны в Россию, чтобы заниматься стрелковым спортом.

По данному делу не получено доказательств того, что действия были мотивированы идеологически. Сам человек занимается стрелковым спортом и утверждает, что вез боеприпасы, чтобы иметь возможность заниматься этим в России, поскольку там такие патроны недоступны - заявил прокурор Кикутс.

На вопрос журналистов, можно ли этому верить, он ответил следующее: "В конкретном случае, на мой взгляд, объем боеприпасов был достаточным, чтобы считать, что они предназначались не для спорта или развлечения"

Обвиняемый не отрицал, что пытался незаконно вывезти патроны в Россию. Руслан Мотузал полностью признал свою вину.

Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с зачетом времени, уже проведенного под стражей.

Приговор еще не вступил в законную силу, и после ознакомления с его полным текстом стороны смогут его обжаловать. До вступления приговора в силу обвиняемому оставлена действующая мера пресечения – содержание под стражей.

