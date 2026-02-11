$43.090.06
17:25
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
17:07 • 1214 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
16:28 • 3410 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
14:43 • 8962 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 16340 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 14835 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 18729 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 30189 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 23952 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 38273 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
У Латвії далекобійника засудили до трьох років ув'язнення за спробу вивезти до рф 10 тисяч патронів

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Латвійський суд засудив далекобійника до трьох років ув'язнення за спробу незаконно вивезти 10 тисяч патронів до росії. Чоловік приховав боєприпаси у ящику для інструментів, стверджуючи, що віз їх для стрілецького спорту.

У Латвії далекобійника засудили до трьох років ув'язнення за спробу вивезти до рф 10 тисяч патронів

Латвійський суд засудив далекобійника до трьох років ув’язнення за спробу незаконно вивезти до росії 10 тисяч патронів. Чоловік приховав боєприпаси у ящику для інструментів у своїй фурі, стверджуючи, що віз їх для стрілецького спорту, але суд визнав його дії кримінально караними. Про це повідомляє портал Delfi, пише УНН.

Деталі

У вересні минулого року на прикордонному пункті Терехово (Латвія) був затриманий громадянин росії та Естонії, далекобійник, який працював у литовській логістичній компанії. Він намагався незаконно ввезти до Росії 10 000 патронів.

У відповідь на військову агресію росії проти України в Європейському Союзі заборонена передача або експорт до росії вогнепальної зброї, її деталей і суттєвих компонентів. За порушення цієї заборони передбачена кримінальна відповідальність.

Прокурор Каспарс Кікутс розповів, що чоловік сховав боєприпаси до вогнепальної зброї під спальним місцем – у ящику для інструментів, загорнувши їх у чорний пакет. Так він сподівався непомітно перевезти їх через кордон.

З вересня Руслан Мотузал перебуває в Центральній в'язниці, і до судового засідання він підключився по відеозв'язку. Хід процесу йому перекладав російською мовою наданий державою перекладач.

У Латвії викрили мережу інформаторів рф, що збирала дані про українців

Обвинувачений має незакінчену середню освіту, проживає в російському місті Печори, був умовно засуджений в росії в 1995 році.

Латвійському слідству він стверджував, що віз патрони до Росії, щоб займатися стрілецьким спортом.

У даній справі не отримано доказів того, що дії були мотивовані ідеологічно. Сама людина займається стрілецьким спортом і стверджує, що віз боєприпаси, щоб мати можливість займатися цим в Росії, оскільки там такі патрони недоступні

- заявив прокурор Кікутс.

На запитання журналістів, чи можна цьому вірити, він відповів наступне: "У конкретному випадку, на мій погляд, обсяг боєприпасів був достатнім, щоб вважати, що вони призначалися не для спорту або розваги"

Обвинувачений не заперечував, що намагався незаконно вивезти патрони до росії. Руслан Мотузал повністю визнав свою провину.

Обвинуваченому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки із зарахуванням часу, вже проведеного під вартою.

Вирок ще не набрав законної сили, і після ознайомлення з його повним текстом сторони зможуть його оскаржити. До набрання вироком чинності обвинуваченому залишено чинний запобіжний захід – утримання під вартою.

Суд ЄС дозволив конфіскацію автомобілів, ввезених із росії із порушенням санкцій

Ольга Розгон

Новини Світу
Санкції
Війна в Україні
Латвія
Європейський Союз
Естонія
Україна