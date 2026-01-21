У Латвії викрили мережу інформаторів рф, що збирала дані про українців
Київ • УНН
У Латвії викрито мережу інформаторів, пов’язану з російськими спецслужбами, яка збирала дані про українців та переміщення військової техніки. Затримано щонайменше трьох осіб з угрупування "Антифашисти Прибалтики".
У Латвії викрито розгалужену мережу інформаторів, пов’язану з російськими спецслужбами, що тривалий час діяла на території країни. Її учасники збирали дані про українців та прихильників України, фіксували переміщення військової техніки, а також намагалися проникнути на підприємства з виробництва дронів, повідомляє УНН із посиланням на LSM.lv.
Деталі
Зазначається, що за останні два тижні затримано щонайменше троє людей, пов'язаних з так званим угрупуванням "Антифашисти Прибалтики", за допомогою якого в Латвії створено мережу інформаторів, які протягом тривалого часу передають російським спецслужбам дані про пересування військової техніки, українців і прихильників України в Латвії, і складають списки людей, які підлягають знищенню.
"Антифашисти Прибалтики" - це не просто клуб фанатів росії. Вони намагаються впровадитись у заводи з виробництва дронів у Латвії, збирають інформацію про пересування військової техніки та про те, хто жертвує Україні чи носить українську символіку
За словами прокурора Зане Лодзіні, головною метою злочинного угруповання було зібрати якнайбільше нелояльних Латвії людей, щоб, дочекавшись відповідного моменту, створити заворушення в країні, дестабілізувати ситуацію, діяти проти латвійської демократії, посадових осіб чи простих жителів, які виступають проти росії.
