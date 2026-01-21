У Латвії викрили мережу інформаторів рф, що збирала дані про українців

У Латвії викрито розгалужену мережу інформаторів, пов’язану з російськими спецслужбами, що тривалий час діяла на території країни. Її учасники збирали дані про українців та прихильників України, фіксували переміщення військової техніки, а також намагалися проникнути на підприємства з виробництва дронів, повідомляє УНН із посиланням на LSM.lv.

Деталі

Зазначається, що за останні два тижні затримано щонайменше троє людей, пов'язаних з так званим угрупуванням "Антифашисти Прибалтики", за допомогою якого в Латвії створено мережу інформаторів, які протягом тривалого часу передають російським спецслужбам дані про пересування військової техніки, українців і прихильників України в Латвії, і складають списки людей, які підлягають знищенню.

"Антифашисти Прибалтики" - це не просто клуб фанатів росії. Вони намагаються впровадитись у заводи з виробництва дронів у Латвії, збирають інформацію про пересування військової техніки та про те, хто жертвує Україні чи носить українську символіку - йдеться у статті.

За словами прокурора Зане Лодзіні, головною метою злочинного угруповання було зібрати якнайбільше нелояльних Латвії людей, щоб, дочекавшись відповідного моменту, створити заворушення в країні, дестабілізувати ситуацію, діяти проти латвійської демократії, посадових осіб чи простих жителів, які виступають проти росії.

