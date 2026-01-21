$43.180.08
20 січня, 20:12 • 14882 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 30188 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 26785 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 42151 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 30064 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 42113 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 24369 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 28991 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 26482 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 26862 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Публікації
Ексклюзиви
У Латвії викрили мережу інформаторів рф, що збирала дані про українців

Київ • УНН

 • 364 перегляди

У Латвії викрито мережу інформаторів, пов’язану з російськими спецслужбами, яка збирала дані про українців та переміщення військової техніки. Затримано щонайменше трьох осіб з угрупування "Антифашисти Прибалтики".

У Латвії викрили мережу інформаторів рф, що збирала дані про українців

У Латвії викрито розгалужену мережу інформаторів, пов’язану з російськими спецслужбами, що тривалий час діяла на території країни. Її учасники збирали дані про українців та прихильників України, фіксували переміщення військової техніки, а також намагалися проникнути на підприємства з виробництва дронів, повідомляє УНН із посиланням на LSM.lv.

Деталі

Зазначається, що за останні два тижні затримано щонайменше троє людей, пов'язаних з так званим угрупуванням "Антифашисти Прибалтики", за допомогою якого в Латвії створено мережу інформаторів, які протягом тривалого часу передають російським спецслужбам дані про пересування військової техніки, українців і прихильників України в Латвії, і складають списки людей, які підлягають знищенню.

"Антифашисти Прибалтики" - це не просто клуб фанатів росії. Вони намагаються впровадитись у заводи з виробництва дронів у Латвії, збирають інформацію про пересування військової техніки та про те, хто жертвує Україні чи носить українську символіку

- йдеться у статті.

За словами прокурора Зане Лодзіні, головною метою злочинного угруповання було зібрати якнайбільше нелояльних Латвії людей, щоб, дочекавшись відповідного моменту, створити заворушення в країні, дестабілізувати ситуацію, діяти проти латвійської демократії, посадових осіб чи простих жителів, які виступають проти росії.

Нагадаємо

У грудні 14 російським спортсменам заборонили в’їзд на територію Латвії на невизначений термін.

Латвія повністю огородилася від росії парканом довжиною 280 кілометрів30.12.25, 03:32 • 15105 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НПНовини Світу
Україна