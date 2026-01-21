В Латвии разоблачили сеть информаторов РФ, собиравшую данные об украинцах

$43.180.08
50.320.20
ukenru
20 января, 20:12 • 15230 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 31009 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 27489 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 43244 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 30580 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 42739 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 24559 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 29043 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 26544 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 26958 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Рейтинг Дональда Трампа упал до 40% за первый год его второго срока - СМИ20 января, 20:35 • 5732 просмотра
Премьер Гренландии призвал готовиться к возможному вторжению20 января, 21:23 • 5060 просмотра
Спор о Гренландии сорвал планы подписания соглашения по Украине на форуме в Давосе - Axios20 января, 21:41 • 6502 просмотра
США захватили седьмой танкер в Карибском море, связанный с ВенесуэлойVideo20 января, 23:38 • 11374 просмотра
Трамп раскрыл причину, почему не может закончить войну между россией и Украиной21 января, 00:14 • 17406 просмотра
публикации
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 22139 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией20 января, 15:45 • 43254 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность20 января, 13:28 • 42749 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 40900 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 53044 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Лавров Сергей Викторович
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Давос
Европа
Реклама
УНН Lite
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 11777 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 16067 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20 января, 16:21 • 17186 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo20 января, 14:39 • 23956 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором20 января, 14:32 • 22143 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Золото
Фильм

В Латвии разоблачили сеть информаторов РФ, собиравшую данные об украинцах

Киев • УНН

 • 686 просмотра

В Латвии разоблачена сеть информаторов, связанная с российскими спецслужбами, которая собирала данные об украинцах и перемещении военной техники. Задержаны по меньшей мере три человека из группировки "Антифашисты Прибалтики".

В Латвии разоблачили сеть информаторов РФ, собиравшую данные об украинцах

В Латвии разоблачена разветвленная сеть информаторов, связанная с российскими спецслужбами, которая длительное время действовала на территории страны. Ее участники собирали данные об украинцах и сторонниках Украины, фиксировали перемещения военной техники, а также пытались проникнуть на предприятия по производству дронов, сообщает УНН со ссылкой на LSM.lv.

Подробности

Отмечается, что за последние две недели задержаны по меньшей мере три человека, связанных с так называемой группировкой "Антифашисты Прибалтики", с помощью которой в Латвии создана сеть информаторов, которые в течение длительного времени передают российским спецслужбам данные о передвижении военной техники, украинцев и сторонников Украины в Латвии, и составляют списки людей, подлежащих уничтожению.

"Антифашисты Прибалтики" - это не просто клуб фанатов России. Они пытаются внедриться на заводы по производству дронов в Латвии, собирают информацию о передвижении военной техники и о том, кто жертвует Украине или носит украинскую символику

- говорится в статье.

По словам прокурора Зане Лодзини, главной целью преступной группировки было собрать как можно больше нелояльных Латвии людей, чтобы, дождавшись соответствующего момента, создать беспорядки в стране, дестабилизировать ситуацию, действовать против латвийской демократии, должностных лиц или простых жителей, выступающих против России.

Напомним

В декабре 14 российским спортсменам запретили въезд на территорию Латвии на неопределенный срок.

Латвия полностью отгородилась от России забором длиной 280 километров30.12.25, 03:32 • 15105 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧПНовости Мира
Украина