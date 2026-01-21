В Латвии разоблачили сеть информаторов РФ, собиравшую данные об украинцах

В Латвии разоблачена разветвленная сеть информаторов, связанная с российскими спецслужбами, которая длительное время действовала на территории страны. Ее участники собирали данные об украинцах и сторонниках Украины, фиксировали перемещения военной техники, а также пытались проникнуть на предприятия по производству дронов, сообщает УНН со ссылкой на LSM.lv.

Отмечается, что за последние две недели задержаны по меньшей мере три человека, связанных с так называемой группировкой "Антифашисты Прибалтики", с помощью которой в Латвии создана сеть информаторов, которые в течение длительного времени передают российским спецслужбам данные о передвижении военной техники, украинцев и сторонников Украины в Латвии, и составляют списки людей, подлежащих уничтожению.

"Антифашисты Прибалтики" - это не просто клуб фанатов России. Они пытаются внедриться на заводы по производству дронов в Латвии, собирают информацию о передвижении военной техники и о том, кто жертвует Украине или носит украинскую символику - говорится в статье.

По словам прокурора Зане Лодзини, главной целью преступной группировки было собрать как можно больше нелояльных Латвии людей, чтобы, дождавшись соответствующего момента, создать беспорядки в стране, дестабилизировать ситуацию, действовать против латвийской демократии, должностных лиц или простых жителей, выступающих против России.

