В Кривом Роге умер раненый во время ракетной атаки рф
Киев • УНН
В больнице Кривого Рога умер 50-летний мужчина, раненный во время вражеской ракетной атаки. Ранее от этого же удара погибли 12-летний мальчик и две женщины.
В Днепропетровской области в больнице Кривого Рога умер 50-летний мужчина, раненный во время вражеской ракетной атаки, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
В больнице скончался 50-летний мужчина, раненный во время вражеской ракетной атаки на Кривой Рог. Медики сделали все, что могли. Но, к сожалению, спасти пациента не удалось
В Кривом Роге от ракетного удара погибли 12-летний мальчик и две женщины21 сентября 2024, 04:34 • 40772 просмотра