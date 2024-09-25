В Кривом Роге умер раненый во время ракетной атаки рф

В Днепропетровской области в больнице Кривого Рога умер 50-летний мужчина, раненный во время вражеской ракетной атаки, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

В больнице скончался 50-летний мужчина, раненный во время вражеской ракетной атаки на Кривой Рог. Медики сделали все, что могли. Но, к сожалению, спасти пациента не удалось - написал Лысак.

В Кривом Роге от ракетного удара погибли 12-летний мальчик и две женщины