У Кривому Розі помер поранений під час ракетної атаки рф
Київ • УНН
У лікарні Кривого Рогу помер 50-річний чоловік, поранений під час ворожої ракетної атаки. Раніше від цього ж удару загинули 12-річний хлопчик і дві жінки.
У Дніпропетровській області у лікарні Кривого Рогу помер 50-річний чоловік, поранений під час ворожої ракетної атаки, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
У лікарні помер 50-річний чоловік, поранений під час ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг. Медики зробили все, що могли. Утім, на жаль, врятувати пацієнта не вдалося
У Кривому Розі від ракетного удару загинули 12-річний хлопчик і дві жінки21.09.24, 07:34 • 41528 переглядiв