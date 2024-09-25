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У Кривому Розі помер поранений під час ракетної атаки рф

У Кривому Розі помер поранений під час ракетної атаки рф

Київ • УНН

 • 13882 перегляди

У лікарні Кривого Рогу помер 50-річний чоловік, поранений під час ворожої ракетної атаки. Раніше від цього ж удару загинули 12-річний хлопчик і дві жінки.

У Дніпропетровській області у лікарні Кривого Рогу помер 50-річний чоловік, поранений під час ворожої ракетної атаки, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

У лікарні помер 50-річний чоловік, поранений під час ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг. Медики зробили все, що могли. Утім, на жаль, врятувати пацієнта не вдалося

- написав Лисак.

У Кривому Розі від ракетного удару загинули 12-річний хлопчик і дві жінки21.09.24, 07:34 • 41528 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
kryvyi-rihКривий Ріг

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