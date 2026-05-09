В кремле заявили, что Фицо не передавал путину никаких посланий от Зеленского

Киев • УНН

 • 1114 просмотра

юрий ушаков заявил, что Роберт Фицо не передавал путину посланий от Зеленского. Также в кремле подтвердили трехдневный срок майского перемирия.

Помощник главы кремля юрий ушаков рассказал о результатах переговоров главы кремля владимира путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, сообщили росСМИ, пишет УНН.

Детали

Ранее сообщалось, что Фицо может передать путину некое послание от Президента Украины Владимира Зеленского, с которым словацкий лидер недавно встречался.

Фицо передаст путину послание от Зеленского во время визита в москву — словацкие СМИ08.05.26, 01:39 • 14095 просмотров

Однако ушаков сообщил журналистам, что "никакого послания" Зеленский не передавал.

"Премьер-министр проинформировал нашего президента и нашу делегацию о том, что на днях он действительно встречался с Зеленским, — сказал ушаков. — Зеленский высказал ему свои оценки нынешней ситуации в российско-украинском контексте".

"Получилось так, что Фицо довольно подробно информировал о том, о чем он дискутировал с Зеленским", — заявил помощник путина.

Фицо прибыл в Москву на встречу с Путиным и назвал себя «черной овцой ЕС»09.05.26, 01:41 • 8202 просмотра

Он также прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа, который выразил надежду, что перемирие между Украиной и россией может продлиться дольше, чем согласованные три дня.

"Нет, была договоренность о том, что перемирие, посвященное Дню Победы, продлится три дня: 9, 10 и 11 числа", — сказал ушаков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Юлия Шрамко

