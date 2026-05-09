В кремле заявили, что Фицо не передавал путину никаких посланий от Зеленского

Помощник главы кремля юрий ушаков рассказал о результатах переговоров главы кремля владимира путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, сообщили росСМИ, пишет УНН.

Ранее сообщалось, что Фицо может передать путину некое послание от Президента Украины Владимира Зеленского, с которым словацкий лидер недавно встречался.

Однако ушаков сообщил журналистам, что "никакого послания" Зеленский не передавал.

"Премьер-министр проинформировал нашего президента и нашу делегацию о том, что на днях он действительно встречался с Зеленским, — сказал ушаков. — Зеленский высказал ему свои оценки нынешней ситуации в российско-украинском контексте".

"Получилось так, что Фицо довольно подробно информировал о том, о чем он дискутировал с Зеленским", — заявил помощник путина.

Он также прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа, который выразил надежду, что перемирие между Украиной и россией может продлиться дольше, чем согласованные три дня.

"Нет, была договоренность о том, что перемирие, посвященное Дню Победы, продлится три дня: 9, 10 и 11 числа", — сказал ушаков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.