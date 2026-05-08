Фицо передаст путину послание от Зеленского во время визита в москву — словацкие СМИ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в москву передаст российскому диктатору владимиру путину послание от Президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщает Marker.sk, об этом заявил государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Фицо также может получить от путина ценную информацию о том, как тот видит усилия по завершению войны.

По словам дипломата, в нынешней ситуации необходимо общаться со всеми сторонами конфликта, и ЕС должен присутствовать за столом переговоров, где будет заключаться мирное соглашение.

Также издание сообщило, что Фицо и словацкая делегация полетят в москву большой дугой через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию.

Представители Чехии, Германии и двух скандинавских государств – Швеции и Финляндии – не имели никаких проблем с тем, что словацкий самолет пролетел через их воздушное пространство в москву - говорится в сообщении.

Как известно, премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует посетить москву в субботу, 9 мая, для встречи с российским диктатором владимиром путиным, но не собирается посещать военный парад.

Напомним

Польша, а также все три страны Балтии запретили Фицо пролет в москву на парад 9 мая.

Сикорский: Польша простит Фицо визит в Москву при условии разблокирования помощи Украине