Фицо прибыл в Москву на встречу с Путиным и назвал себя «черной овцой ЕС»

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Премьер Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву на встречу с Путиным. Он назвал себя «черной овцой ЕС» и поддержал прекращение огня в Украине.

Фицо прибыл в Москву на встречу с Путиным и назвал себя «черной овцой ЕС»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву, где планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает Denník N, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в столице РФ Фицо назвал себя "черной овцой Европейского Союза".

Возложив венок к могиле неизвестного солдата у Кремля, он сказал российским журналистам, что хочет "задать Путину несколько вопросов" и передать послание от европейских политиков

- говорится в статье.

По словам главы словацкого правительства, он заявил, что заботится о "стандартных отношениях" между его страной и РФ.

В Европейском Союзе всегда есть какая-то черная овца. Так что я принадлежу к этому стаду. Я говорю это везде, поэтому у меня нет проблем сказать это и здесь – я против одного обязательного мнения. Такой подход очень неправильный

- подчеркнул Фицо.

Кроме того, он повторил, что надеется на конец войны РФ против Украины и является сторонником любой формы прекращения огня.

Я хочу выразить свою веру в то, что мы приближаемся к концу российско-украинской истории

- резюмировал премьер-министр Словакии.

Напомним

Фицо решил посетить Москву 9 мая для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, но не собирается посещать военный парад.

Фицо передаст путину послание от Зеленского во время визита в москву — словацкие СМИ08.05.26, 01:39 • 13947 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Роберт Фицо
Европейский Союз
Словакия
Украина