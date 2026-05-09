Фицо прибыл в Москву на встречу с Путиным и назвал себя «черной овцой ЕС»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву, где планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает Denník N, информирует УНН.

Отмечается, что в столице РФ Фицо назвал себя "черной овцой Европейского Союза".

Возложив венок к могиле неизвестного солдата у Кремля, он сказал российским журналистам, что хочет "задать Путину несколько вопросов" и передать послание от европейских политиков - говорится в статье.

По словам главы словацкого правительства, он заявил, что заботится о "стандартных отношениях" между его страной и РФ.

В Европейском Союзе всегда есть какая-то черная овца. Так что я принадлежу к этому стаду. Я говорю это везде, поэтому у меня нет проблем сказать это и здесь – я против одного обязательного мнения. Такой подход очень неправильный - подчеркнул Фицо.

Кроме того, он повторил, что надеется на конец войны РФ против Украины и является сторонником любой формы прекращения огня.

Я хочу выразить свою веру в то, что мы приближаемся к концу российско-украинской истории - резюмировал премьер-министр Словакии.

Фицо решил посетить Москву 9 мая для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, но не собирается посещать военный парад.

