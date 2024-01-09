В кремле оставили "без комментариев" заявление США о применении россией против Украины ракет из КНДР
Киев • УНН
кремль отказался комментировать заявления США о том, что россия выпустила северокорейские ракеты по Украине.
кремль во вторник отказался комментировать утверждения США о том, что москва запустила северокорейские ракеты по Украине. Заявление сделал пресс-секретарь президента рф дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.
"Оставляем это без комментариев", - сказал песков.
Контекст
Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщал, что россия применила против Украины северокорейские баллистические ракеты. По его словам, запуски состоялись 30 декабря и 2 января.
По состоянию на 5 января в Воздушных силах ВСУ не могли подтвердить использование рф ракет с КНДР.
В Китае заявили, что не знают о передаче КНДР баллистических ракет россии06 январь 2024, 11:25 • 42930 просмотров
В кремле оставили "без комментариев" заявление США о применении россией против Украины ракет из КНДР
кремль отказался комментировать заявления США о том, что россия выпустила северокорейские ракеты по Украине.
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