У кремлі залишили "без коментарів" заяву США про застосування росією проти України ракет з КНДР
Київ • УНН
Кремль відмовився коментувати заяви США про те, що росія випустила північнокорейські ракети по Україні.
кремль у вівторок відмовився коментувати твердження США про те, що москва запустила північнокорейські ракети по Україні. Заяву зробив речник президента рф дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.
"Залишаємо це без коментарів", - сказав пєсков.
Контекст
Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомляв, що росія застосувала проти України північнокорейські балістичні ракети. За його словами, запуски відбулись 30 грудня та 2 січня.
Станом на 5 січня у Повітряних силах ЗСУ не могли підтвердити використання рф ракет з КНДР.
У Китаї заявили, що не знають про передачу КНДР балістичних ракет росії06.01.24, 13:25 • 44585 переглядiв