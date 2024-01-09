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У кремлі залишили "без коментарів" заяву США про застосування росією проти України ракет з КНДР

У кремлі залишили "без коментарів" заяву США про застосування росією проти України ракет з КНДР

Київ • УНН

 • 51639 перегляди

Кремль відмовився коментувати заяви США про те, що росія випустила північнокорейські ракети по Україні.

кремль у вівторок відмовився коментувати твердження США про те, що москва запустила північнокорейські ракети по Україні. Заяву зробив речник президента рф дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН

"Залишаємо це без коментарів", - сказав пєсков.

Контекст

Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомляв, що росія застосувала проти України північнокорейські балістичні ракети. За його словами, запуски відбулись 30 грудня та 2 січня.  

Станом на 5 січня у Повітряних силах ЗСУ не могли підтвердити використання рф ракет з КНДР.

У Китаї заявили, що не знають про передачу КНДР балістичних ракет росії06.01.24, 13:25 • 44585 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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