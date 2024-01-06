У Китаї заявили, що "не знають" про передачу КНДР балістичних ракет росії. Про це під час брифінгу 5 січня сказав речник МЗС КНР Ван Веньбінь, пише УНН.

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Представника МЗС Китаю спитали про позицію Пекіна щодо нещодавньої передачі Північною Кореєю росії балістичних ракет та пускових установок для використання москвою у війні проти України, про що заявили у Білому домі.

Я не знаю про співпрацю, про яку ви згадали. Позиція Китаю щодо українського питання є послідовною та чіткою. Ми сподіваємося, що всі сторони працюватимуть над шляхами деескалації та створять умови для роботи в напрямку політичного врегулювання кризи в Україні