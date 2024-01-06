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У Китаї заявили, що не знають про передачу КНДР балістичних ракет росії

У Китаї заявили, що не знають про передачу КНДР балістичних ракет росії

Київ • УНН

 • 44585 перегляди

Китай прокоментував інформацію про передачу балістичних ракет Північною Кореєю росії

У Китаї заявили, що "не знають" про передачу КНДР балістичних ракет росії. Про це під час брифінгу 5 січня сказав речник МЗС КНР Ван Веньбінь, пише УНН.

Деталі

Представника МЗС Китаю спитали про позицію Пекіна щодо нещодавньої передачі Північною Кореєю росії балістичних ракет та пускових установок для використання москвою у війні проти України, про що заявили у Білому домі.

Я не знаю про співпрацю, про яку ви згадали. Позиція Китаю щодо українського питання є послідовною та чіткою. Ми сподіваємося, що всі сторони працюватимуть над шляхами деескалації та створять умови для роботи в напрямку політичного врегулювання кризи в Україні

- відповів Ван.

Контекст

Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомляв, що росія застосувала проти України північнокорейські балістичні ракети. За його словами, запуски відбулись 30 грудня та 2 січня.  

Встановлених фактів використання ракет виробництва КНДР під час ударів по столиці України, наразі, немає – Рувін05.01.24, 12:42 • 31543 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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