В Китае заявили, что не знают о передаче КНДР баллистических ракет россии
Киев • УНН
Китай прокомментировал информацию о передаче баллистических ракет Северной Кореей россии
В Китае заявили, что "не знают" о передаче КНДР баллистических ракет россии. Об этом во время брифинга 5 января сказал спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет УНН.
Детали
Представителя МИД Китая спросили о позиции Пекина относительно недавней передачи Северной Кореей россии баллистических ракет и пусковых установок для использования москвой в войне против Украины, о чем заявили в Белом доме.
Я не знаю о сотрудничестве, о котором вы упомянули. Позиция Китая по украинскому вопросу является последовательной и четкой. Мы надеемся, что все стороны будут работать над путями деэскалации и создадут условия для работы в направлении политического урегулирования кризиса в Украине
Контекст
Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщал, что россия применила против Украины северокорейские баллистические ракеты. По его словам, запуски состоялись 30 декабря и 2 января.
Установленных фактов использования ракет производства КНДР во время ударов по столице Украины, пока, нет - Рувин05 январь 2024, 10:42 • 20763 просмотра
В Китае заявили, что не знают о передаче КНДР баллистических ракет россии
Китай прокомментировал информацию о передаче баллистических ракет Северной Кореей россии.
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