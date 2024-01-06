В Китае заявили, что "не знают" о передаче КНДР баллистических ракет россии. Об этом во время брифинга 5 января сказал спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет УНН.

Детали

Представителя МИД Китая спросили о позиции Пекина относительно недавней передачи Северной Кореей россии баллистических ракет и пусковых установок для использования москвой в войне против Украины, о чем заявили в Белом доме.

Я не знаю о сотрудничестве, о котором вы упомянули. Позиция Китая по украинскому вопросу является последовательной и четкой. Мы надеемся, что все стороны будут работать над путями деэскалации и создадут условия для работы в направлении политического урегулирования кризиса в Украине - ответил Ван.

Контекст

Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщал, что россия применила против Украины северокорейские баллистические ракеты. По его словам, запуски состоялись 30 декабря и 2 января.

Установленных фактов использования ракет производства КНДР во время ударов по столице Украины, пока, нет - Рувин