В Кременчуге напали на военных ТЦК с перцовым баллончиком и травматом: двое подозреваемых из семи задержаны

В Кременчуге Полтавской области накануне на группу военных ТЦК напали с перцовым баллончиком и травматическим пистолетом, а автомобиль группы оповещения повредили. Задержаны двое подозреваемых. Об этом сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП в понедельник в Facebook, пишет УНН.

25 мая в Кременчуге во время мероприятий оповещения на двух военнослужащих районного ТЦК и СП группа из семи человек совершила спланированное нападение, применив перцовый баллончик, травматический пистолет и повредив автомобиль группы оповещения - отметили в терцентре комплектования.

На место, как указано, происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции.

В течение суток, как сообщается, двух нападавших идентифицировали и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Двух нападавших на военнослужащих ТЦК и СП задержали и взяли под стражу - сообщили в терцентре комплектования.

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Следственные действия и мероприятия по розыску остальных участников инцидента и установлению степени причастности каждого из них продолжаются.

В правоохранительные органы направлены соответствующие обращения о возбуждении в отношении нападавших уголовных производств по статьям 114-1 и 121 Уголовного кодекса Украины. Действовали ли злоумышленники по заказу российских спецслужб, установит следствие, указали в терцентре комплектования.

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