В Кременчуге напали на военных ТЦК с перцовым баллончиком и травматом: двое подозреваемых из семи задержаны
Киев • УНН
В Кременчуге группа лиц напала на военных ТЦК, применив перцовый баллончик и травматический пистолет. Двое нападавших задержаны, ведется следствие.
В Кременчуге Полтавской области накануне на группу военных ТЦК напали с перцовым баллончиком и травматическим пистолетом, а автомобиль группы оповещения повредили. Задержаны двое подозреваемых. Об этом сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП в понедельник в Facebook, пишет УНН.
25 мая в Кременчуге во время мероприятий оповещения на двух военнослужащих районного ТЦК и СП группа из семи человек совершила спланированное нападение, применив перцовый баллончик, травматический пистолет и повредив автомобиль группы оповещения
На место, как указано, происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции.
В течение суток, как сообщается, двух нападавших идентифицировали и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
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Следственные действия и мероприятия по розыску остальных участников инцидента и установлению степени причастности каждого из них продолжаются.
В правоохранительные органы направлены соответствующие обращения о возбуждении в отношении нападавших уголовных производств по статьям 114-1 и 121 Уголовного кодекса Украины. Действовали ли злоумышленники по заказу российских спецслужб, установит следствие, указали в терцентре комплектования.
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