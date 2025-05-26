У Кременчуці напали на військових ТЦК з перцевим балончиком і травматом: двох з семи підозрюваних затримано

У Кременчуці на Полтавщині напередодні на групу військових ТЦК напали з перцевим балончиком і травматичним пістолетом, а автомобіль групи оповіщення пошкодили. Затримано двох підозрюваних. Про це повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП у понеділок у Facebook, пише УНН.

25 травня у Кременчуці під час заходів оповіщення на двох військовослужбовців районного ТЦК та СП група з семи осіб здійснила спланований напад, застосуваши перцевий балончик, травматичний пістолет та пошкодивши автомобіль групи оповіщення - зазначили у терцентрі комплектування.

На місце, як вказано, події викликали слідчо-оперативну групу поліції.

Протягом доби, як повідомляється, двох нападників ідентифікували і затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Двох нападників на військовослужбовців ТЦК та СП затримали та взяли під варту - повідомили у терцентрі комплектування.

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Слідчі дії та заходи з розшуку решти учасників інциденту та встановлення ступеню причетності кожного з них тривають.

До правоохоронних органів направлено відповідні звернення стосовно порушення щодо нападників кримінальних проваджень за статтями 114-1 і 121 Кримінального кодексу України. Чи діяли зловмисники на замовлення російських спецслужб, встановить слідство, вказали у терцентрі комплектування.

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