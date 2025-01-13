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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В космос запустили первый в истории деревянный спутник: фотоподробности

Киев  •  УНН

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Японский спутник LignoSat, изготовленный из магнолии, начал работу на орбите Земли. Аппарат будет тестировать поведение древесины в космосе в течение 6 месяцев для будущих проектов на Луне и Марсе.

На орбите Земли заработал японский аппарат LignoSat - первый в истории деревянный спутник. Астронавты запустили его в декабре прошлого года с Международной космической станции (МКС). Об этом информирует УНН со ссылкой на NASA и CNN.

Детали

LignoSat разработали ученые Киотского университета и строительной компании Sumitomo Forestry. Его назвали в честь латинского слова lignum, что в переводе означает "древесина".

Отмечается, что спутник изготовлен из магнолии крупнолистной, которая растет в Японии.

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LignoSat имеет форму куба с длиной ребра всего 10 сантиметров, сконструированный по технологии без использования гвоздей и клея. 

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Спутник должен продемонстрировать космический потенциал возобновляемого материала для исследования жизни в космосе.

Датчики на борту LignoSat будут фиксировать возможные деформации материала, уровень его устойчивости к радиации и влияние магнитного поля Земли на внутреннюю электронику аппарата.

Предыдущий эксперимент на борту станции подверг три вида древесины воздействию космической среды, чтобы помочь исследователям определить наилучший вариант для LignoSat

- говорится в заметке NASA.

Спутник доставят на Международную космическую станцию в рамках миссии SpaceX. Затем его выведут на орбиту на высоте около 400 километров над Землей

LignoSat - это первый шаг к воплощению 50-летнего плана посадки деревьев и строительства деревянных домов на Луне и Марсе, который разработали японские ученые. Он необходим, чтобы доказать, что древесина подходит для пребывания в космосе.

В начале 1900-х годов самолеты делали из дерева. Деревянный спутник тоже должен быть вполне пригодным

- считает профессор Киотского университета Кодзи Мурата.

По его словам, древесина в космосе будет более долговечной, чем на Земле, ведь там нет воды и кислорода, из-за которых она могла бы сгнить или загореться.

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Также ученый утверждает, что деревянный спутник минимизирует воздействие на окружающую среду. Выведенные из эксплуатации металлические спутники создают частицы оксида алюминия при вхождении в атмосферу. Тогда как деревянные должны нести меньше загрязнения.

LignoSat будет находиться на орбите в течение шести месяцев. Электронные компоненты на его борту будут измерять, как древесина выдерживает экстремальные условия космоса. Там температура колеблется от -100 до 100℃ каждые 45 минут, когда спутник движется от темноты к солнечному свету.

Напомним

Миссия BepiColombo сделала серию новых снимков Меркурия во время шестого пролета над планетой. Космический корабль, запущенный в 2018 году, должен приземлиться на Меркурий в 2026 году для детального исследования.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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