В космос запустили первый в истории деревянный спутник: фотоподробности
Киев • УНН
Японский спутник LignoSat, изготовленный из магнолии, начал работу на орбите Земли. Аппарат будет тестировать поведение древесины в космосе в течение 6 месяцев для будущих проектов на Луне и Марсе.
На орбите Земли заработал японский аппарат LignoSat - первый в истории деревянный спутник. Астронавты запустили его в декабре прошлого года с Международной космической станции (МКС). Об этом информирует УНН со ссылкой на NASA и CNN.
Детали
LignoSat разработали ученые Киотского университета и строительной компании Sumitomo Forestry. Его назвали в честь латинского слова lignum, что в переводе означает "древесина".
Отмечается, что спутник изготовлен из магнолии крупнолистной, которая растет в Японии.
LignoSat имеет форму куба с длиной ребра всего 10 сантиметров, сконструированный по технологии без использования гвоздей и клея.
Спутник должен продемонстрировать космический потенциал возобновляемого материала для исследования жизни в космосе.
Датчики на борту LignoSat будут фиксировать возможные деформации материала, уровень его устойчивости к радиации и влияние магнитного поля Земли на внутреннюю электронику аппарата.
Предыдущий эксперимент на борту станции подверг три вида древесины воздействию космической среды, чтобы помочь исследователям определить наилучший вариант для LignoSat
Спутник доставят на Международную космическую станцию в рамках миссии SpaceX. Затем его выведут на орбиту на высоте около 400 километров над Землей
LignoSat - это первый шаг к воплощению 50-летнего плана посадки деревьев и строительства деревянных домов на Луне и Марсе, который разработали японские ученые. Он необходим, чтобы доказать, что древесина подходит для пребывания в космосе.
В начале 1900-х годов самолеты делали из дерева. Деревянный спутник тоже должен быть вполне пригодным
По его словам, древесина в космосе будет более долговечной, чем на Земле, ведь там нет воды и кислорода, из-за которых она могла бы сгнить или загореться.
Также ученый утверждает, что деревянный спутник минимизирует воздействие на окружающую среду. Выведенные из эксплуатации металлические спутники создают частицы оксида алюминия при вхождении в атмосферу. Тогда как деревянные должны нести меньше загрязнения.
LignoSat будет находиться на орбите в течение шести месяцев. Электронные компоненты на его борту будут измерять, как древесина выдерживает экстремальные условия космоса. Там температура колеблется от -100 до 100℃ каждые 45 минут, когда спутник движется от темноты к солнечному свету.
Напомним
Миссия BepiColombo сделала серию новых снимков Меркурия во время шестого пролета над планетой. Космический корабль, запущенный в 2018 году, должен приземлиться на Меркурий в 2026 году для детального исследования.