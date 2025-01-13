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У космос запустили перший в історії дерев’яний супутник: фотоподробиці

У космос запустили перший в історії дерев’яний супутник: фотоподробиці

Київ • УНН

 • 28150 перегляди

Японський супутник LignoSat, виготовлений з магнолії, почав роботу на орбіті Землі. Апарат тестуватиме поведінку деревини в космосі протягом 6 місяців для майбутніх проєктів на Місяці та Марсі.

На орбіті Землі запрацював японський апарат LignoSat - перший в історії дерев'яний супутник. Астронавти запустили його в грудні минулого року з Міжнародної космічної станції (МКС). Про це інформує УНН з посиланням на NASA та CNN.

Деталі

LignoSat розробили науковці Кіотського університету і будівельної компанії Sumitomo Forestry. Його назвали на честь латинського слова lignum, що у перекладі означає "деревина".

Зазначається, що супутник виготовлений з магнолії великолистої, яка росте в Японії.

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LignoSat має форму куба із довжиною ребра лише 10 сантиметрів, сконструйований за технологією без використання цвяхів і клею. 

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Супутник має продемонструвати космічний потенціал відновлюваного матеріалу для дослідження життя в космосі.

Датчики на борту LignoSat фіксуватимуть можливі деформації матеріалу, рівень його стійкості до радіації та вплив магнітного поля Землі на внутрішню електроніку апарата.

Попередній експеримент на борту станції піддав три види деревини впливу космічного середовища, щоб допомогти дослідникам визначити найкращий варіант для LignoSat

- йдеться у дописі NASA.

Супутник доставлять на Міжнародну космічну станцію в рамках місії SpaceX. Потім його виведуть на орбіту на висоті близько 400 кілометрів над Землею

LignoSat – це перший крок до втілення 50-річного плану посадки дерев і будівництва дерев'яних будинків на Місяці та Марсі, який розробили японські вчені. Він необхідний, щоб довести, що деревина підходить для перебування у космосі.

На початку 1900-х років літаки робили з дерева. Дерев'яний супутник теж має бути цілком придатним

- вважає професор Кіотського університету Кодзі Мурата.

За його словами, деревина у космосі буде довговічнішою, ніж на Землі, адже там немає води та кисню, через які вона могла б згнити або спалахнути.

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Також вчений стверджує, що дерев'яний супутник мінімізує вплив на навколишнє середовище. Виведені з експлуатації металеві супутники створюють частинки оксиду алюмінію під час входження в атмосферу. Тоді як дерев'яні мають нести менше забруднення.

LignoSat перебуватиме на орбіті протягом шести місяців. Електронні компоненти на його борту вимірюватимуть, як деревина витримує екстремальні умови космосу. Там температура коливається від -100 до 100℃ кожні 45 хвилин, коли супутник рухається від темряви до сонячного світла.

Нагадаємо

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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