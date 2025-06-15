Украина завершила этап репатриации погибших защитников железнодорожным транспортом

15 июня был завершен этап репатриации тел павших защитников, во время которого впервые использовался железнодорожный транспорт. Благодаря этому удалось оперативно доставить тела в соответствующие учреждения в регионах для дальнейшей идентификации. Следующие этапы возвращения погибших будут проходить автотранспортом в соответствии с договоренностями, достигнутыми на встрече в Стамбуле. Об этом сообщила СБУ, передает УНН.

Детали

15 июня завершился этап репатриационных мероприятий, предусматривавший использование железной дороги. Это позволило в ускоренном режиме доставить тела павших защитников Украины в учреждения в разных регионах, где будет происходить дальнейшая идентификация и другие мероприятия - говорится в заметке.

Следующие этапы репатриации, как отмечается, будут проходить "с использованием автотранспорта, как это предусмотрено договоренностями, достигнутыми в рамках встречи в Стамбуле".

Дополнение

Сегодня, 15 июня, в рамках договоренностей с россией, достигнутых в Стамбуле, состоялось очередное возвращение тел погибших. российская сторона передала Украине 1200 тел, которые, по ее утверждению, принадлежат украинским гражданам, в частности военным. В ближайшее время правоохранители и эксперты МВД проведут необходимые экспертизы для идентификации погибших