Украина завершила этап репатриации погибших защитников железнодорожным транспортом
Киев • УНН
Завершен этап репатриации тел погибших защитников по железной дороге, что ускорило доставку в регионы для идентификации. Следующие этапы пройдут автотранспортом согласно договоренностям.
15 июня был завершен этап репатриации тел павших защитников, во время которого впервые использовался железнодорожный транспорт. Благодаря этому удалось оперативно доставить тела в соответствующие учреждения в регионах для дальнейшей идентификации. Следующие этапы возвращения погибших будут проходить автотранспортом в соответствии с договоренностями, достигнутыми на встрече в Стамбуле. Об этом сообщила СБУ, передает УНН.
Детали
15 июня завершился этап репатриационных мероприятий, предусматривавший использование железной дороги. Это позволило в ускоренном режиме доставить тела павших защитников Украины в учреждения в разных регионах, где будет происходить дальнейшая идентификация и другие мероприятия
Следующие этапы репатриации, как отмечается, будут проходить "с использованием автотранспорта, как это предусмотрено договоренностями, достигнутыми в рамках встречи в Стамбуле".
Дополнение
Сегодня, 15 июня, в рамках договоренностей с россией, достигнутых в Стамбуле, состоялось очередное возвращение тел погибших. российская сторона передала Украине 1200 тел, которые, по ее утверждению, принадлежат украинским гражданам, в частности военным. В ближайшее время правоохранители и эксперты МВД проведут необходимые экспертизы для идентификации погибших