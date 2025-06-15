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В Україну повернули ще 1200 тіл загиблих: відбувся черговий етап репатріаційних заходів

Київ • УНН

 • 518 перегляди

В Україну повернули 1200 тіл загиблих громадян в межах домовленостей зі Стамбулу. Правоохоронці та експерти МВС проведуть експертизи для ідентифікації загиблих.

В Україну повернули ще 1200 тіл загиблих: відбувся черговий етап репатріаційних заходів

Сьогодні, 15 червня, в межах домовленостей із росією, досягнутих у Стамбулі, відбулося чергове повернення тіл загиблих.

російська сторона передала Україні 1200 тіл, які, за її твердженням, належать українським громадянам, зокрема військовим. Найближчим часом правоохоронці та експерти МВС проведуть необхідні експертизи для ідентифікації загиблих.

Про це повідомляє Координаційний Штаб з питань поводження з військовополоненими пише УНН.

Сьогодні відбулося продовження репатріаційних заходів згідно з домовленостями у Стамбулі. В Україну повернуто ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, в тому числі військовослужбовцям

- ідеться у повідомленні.

Найближчим часом, як повідомляється, слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України. Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста

- додали у Штабі.

 Доповнення

14 червня в рамках домовленостей у Стамбулі, Україна повернула 1200 тіл загиблих громадян, переданих російською стороною. Проводяться експертизи та ідентифікація репатрійованих тіл.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Війна
Міжнародний комітет Червоного Хреста
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Міністерство внутрішніх справ України
Служба безпеки України
Збройні сили України
Стамбул
Україна
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