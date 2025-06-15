В Украину вернули еще 1200 тел погибших: состоялся очередной этап репатриационных мероприятий

$41.490.00
48.080.00
ukenru
Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
05:00 • 11702 просмотра
Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
14 июня, 18:01 • 32619 просмотра
Зеленский заявил, что украинские военные освободили Андреевку в Сумской области
14 июня, 13:00 • 51225 просмотра
"Я дома. Я свободен. Я в Украине": щемящие фото и видео возвращенных из плена защитников Украины
14 июня, 12:45 • 47936 просмотра
Возвращались домой после учебного обмена, 9 детей в больнице: новые подробности ДТП с украинцами во Франции
14 июня, 03:30 • 47493 просмотра
Всемирный день донора крови, день города Севастополь и день мебельщика: что еще отмечают 14 июня
13 июня, 19:49 • 57545 просмотра
В трагическом ДТП во Франции погибли трое украинцев - Зеленский
13 июня, 18:18 • 49312 просмотра
В Украине могут запретить детям без обязательных прививок посещать учебные заведения: правительство подало законопроект в Раду
13 июня, 15:24 • 105335 просмотра
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
13 июня, 15:04 • 68967 просмотра
Саммит G7 в Канаде: на что может надеяться Украина
Эксклюзив
13 июня, 14:34 • 58652 просмотра
Все модернизации и замена комплектующих для военной и авиационной техники проходят государственную сертификацию и согласование – представитель Укроборонпром
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
6.7м/с
48%
749мм
Популярные новости
В день рождения Трампа в Вашингтоне состоялся парад к 250-летию Армии США15 июня, 01:10 • 19975 просмотра
Оккупанты продвинулись в Донецкой и Луганской областях – карты DeepState15 июня, 01:36 • 13356 просмотра
Экс-главу филиала "Лесов Украины" подозревают в незаконном обогащении на 44 млн грн15 июня, 02:26 • 12912 просмотра
Трамп отреагировал на стрельбу в Миннесоте, где была убита представительница демократов и ранен сенатор штата15 июня, 03:30 • 6950 просмотра
Иранский удар по Израилю: возросло количество погибших, уже сотни раненых, десятки пропавших без вести15 июня, 03:59 • 11774 просмотра
публикации
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 34237 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 105683 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 168188 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"13 июня, 08:19 • 174859 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации13 июня, 07:59 • 190057 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Биньямин Нетаньяху
Тим Уолз
Актуальные места
Украина
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Миннесота
Реклама
УНН Lite
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками08:57 • 1830 просмотра
День отца и Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми: что еще отмечают 15 июня06:40 • 3798 просмотра
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные13 июня, 15:24 • 105335 просмотра
Джеймс Ганн рассказал, что сценарий нового фильма о Чудо-женщине "пишется прямо сейчас"13 июня, 14:16 • 52932 просмотра
В "Космических яйцах 2" появится сын звезды оригинальной ленты 1987 года13 июня, 08:23 • 102301 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Старлинк
Калибр (семейство ракет)
9К720 Искандер
Boeing AH-64 Apache

В Украину вернули еще 1200 тел погибших: состоялся очередной этап репатриационных мероприятий

Киев • УНН

 • 116 просмотра

В Украину вернули 1200 тел погибших граждан в рамках договоренностей из Стамбула. Правоохранители и эксперты МВД проведут экспертизы для идентификации погибших.

В Украину вернули еще 1200 тел погибших: состоялся очередной этап репатриационных мероприятий

Сегодня, 15 июня, в рамках договоренностей с россией, достигнутых в Стамбуле, состоялось очередное возвращение тел погибших.

российская сторона передала Украине 1200 тел, которые, по ее утверждению, принадлежат украинским гражданам, в частности военным. В ближайшее время правоохранители и эксперты МВД проведут необходимые экспертизы для идентификации погибших.

Об этом сообщает Координационный Штаб по вопросам обращения с военнопленными пишет УНН.

Сегодня состоялось продолжение репатриационных мероприятий согласно договоренностям в Стамбуле. В Украину возвращено еще 1200 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим

- говорится в сообщении.

В ближайшее время, как сообщается, следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины. Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста

- добавили в Штабе.

 Дополнение

14 июня в рамках договоренностей в Стамбуле, Украина вернула 1200 тел погибших граждан, переданных российской стороной. Проводятся экспертизы и идентификация репатриированных тел.

Алена Уткина

Алена Уткина

Война
Международный комитет Красного Креста
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Министерство внутренних дел Украины
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Стамбул
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9