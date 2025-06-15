В Украину вернули еще 1200 тел погибших: состоялся очередной этап репатриационных мероприятий

Сегодня, 15 июня, в рамках договоренностей с россией, достигнутых в Стамбуле, состоялось очередное возвращение тел погибших.

российская сторона передала Украине 1200 тел, которые, по ее утверждению, принадлежат украинским гражданам, в частности военным. В ближайшее время правоохранители и эксперты МВД проведут необходимые экспертизы для идентификации погибших.

Об этом сообщает Координационный Штаб по вопросам обращения с военнопленными пишет УНН.

Сегодня состоялось продолжение репатриационных мероприятий согласно договоренностям в Стамбуле. В Украину возвращено еще 1200 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим - говорится в сообщении.

В ближайшее время, как сообщается, следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины. Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста - добавили в Штабе.

Дополнение

14 июня в рамках договоренностей в Стамбуле, Украина вернула 1200 тел погибших граждан, переданных российской стороной. Проводятся экспертизы и идентификация репатриированных тел.