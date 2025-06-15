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Україна завершила етап репатріації загиблих оборонців залізничним транспортом

Київ • УНН

 • 1728 перегляди

Завершено етап репатріації тіл загиблих захисників залізницею, що пришвидшило доставку до регіонів для ідентифікації. Наступні етапи відбудуться автотранспортом згідно домовленостей.

Україна завершила етап репатріації загиблих оборонців залізничним транспортом

15 червня було завершено етап репатріації тіл полеглих захисників, під час якого вперше використовувався залізничний транспорт. Завдяки цьому вдалося оперативно доставити тіла до відповідних установ у регіонах для подальшої ідентифікації. Наступні етапи повернення загиблих відбуватимуться автотранспортом відповідно до домовленостей, досягнутих на зустрічі в Стамбулі. Про це повідомила СБУ, передає УНН.

Деталі

15 червня завершився етап репатріаційних заходів, який передбачав використання залізниці. Це дозволило у прискореному режимі доставити тіла полеглих захисників України до установ у різних регіонах, де відбуватиметься подальша ідентифікація та інші заходи

- йдеться у дописі.

Наступні етапи репатріації, як зазначається, відбуватимуться "з використанням автотранспорту, як це передбачено домовленостями, досягнутими в межах зустрічі в Стамбулі".

Доповнення

Сьогодні, 15 червня, в межах домовленостей із росією, досягнутих у Стамбулі, відбулося чергове повернення тіл загиблих. російська сторона передала Україні 1200 тіл, які, за її твердженням, належать українським громадянам, зокрема військовим. Найближчим часом правоохоронці та експерти МВС проведуть необхідні експертизи для ідентифікації загиблих

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоВійна
Міністерство внутрішніх справ України
Стамбул
Україна
Tesla
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