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Иран просит Кипр передать сообщение Израилю - заявление президента

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что Иран обратился к нему с просьбой передать определенные сообщения Израилю. Также он анонсировал переговоры с другими иностранными лидерами.

Иран просит Кипр передать сообщение Израилю - заявление президента

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что власти Ирана попросили его передать "некоторые сообщения" Израилю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщают СМИ, у кипрского президента был анонсирован разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Разговор был запланирован на вчера вечером, но из-за хаотической ситуации его перенесли, заявил Христодулидис.

В то же время, он не уточнил, что именно Иран просил передать Израилю. Однако президент Кипра анонсировал переговоры с другими иностранными лидерами.

Наша цель – положить конец этой ситуации, которая не приносит никаких результатов и не ведет к разрешению каких-либо разногласий

– сказал Никос Христодулидис.

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

Во время атаки был убит командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции Ирана Амир Али Хаджизаде. В ответ Иран применил против Израиля ракеты "Эмад", "Кадр" и "Хейбар-Шекан".

Евгений Устименко

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Израиль
Биньямин Нетаньяху
Иран
Кипр
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