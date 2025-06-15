Іран просить Кіпр передати повідомлення Ізраїлю - заява президента
Київ • УНН
Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що Іран звернувся до нього з проханням передати певні повідомлення Ізраїлю. Також він анонсував переговори з іншими іноземними лідерами.
Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що влада Ірану попрохала його передати "деякі повідомлення" Ізраїлю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Як повідомляють ЗМІ, у кіпрського президента була анонсована розмова з премʼєром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Розмова була запланована на вчора ввечері, але через хаотичну ситуацію її перенесли, заявив Христодулідіс.
Водночас, він не уточнив, що саме Іран просив передати Ізраїлю. Проте президент Кіпру анонсував переговори з іншими іноземними лідерами.
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Нагадаємо
У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.
Під час атаки був вбитий командувач ВПС Корпусу вартових ісламської революції Ірану Амір Алі Хаджізаде. У відповідь Іран застосував проти Ізраїля ракети "Емад", "Кадр" і "Хейбар-Шекан".