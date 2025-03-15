В Китае разбился учебный истребитель, пилот успел катапультироваться
Киев • УНН
На юге провинции Хайнань потерпел крушение тренировочный истребитель. Пилот успел катапультироваться, жертв на месте нет, сообщает Reuters.
На юге провинции Хайнань в Китае разбился учебный истребитель, пилот успел катапультироваться. Об этом пишет Reuters со ссылкой на ВМС Народно-освободительной армии Китая, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, на юге провинции Хайнань разбился тренировочный истребитель в субботу днем. Пилот успел катапультироваться, жертв на месте катастрофы нет.
Дополнение
Министерство обороны Китая анонсировало военно-морские учения "Пояс безопасности-2025" с участием Ирана и россии, которые планируется провести в районе иранского порта Чабахар.
российская федерация продолжает демонстрировать углубление отношений с враждебными к США государствами.
Напомним
Китай, россия и Иран призвали к прекращению санкций во время ядерных переговоров, организованных Пекином, через несколько дней после того, как Тегеран отклонил призыв президента США Дональда Трампа к переговорам.