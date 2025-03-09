Китай, росія та Іран проведуть спільні військово-морські навчання
Київ • УНН
Китай, росія та Іран проведуть спільні військово-морські навчання "Пояс безпеки-2025" на початку березня біля порту Чабахар. Китай направить есмінець Baotou та судно постачання Gaoyouhu для участі в навчаннях.
Міністерство оборони Китаю анонсувало військово-морські навчання "Пояс безпеки-2025" за участю Ірану та росії, які планується провести в районі іранського порту Чабахар. Про це йдеться в заяві оборонного відомства Китаю, передає УНН.
На початку березня військово-морські сили Китаю, Ірану та росії проведуть спільні навчання "Пояс безпеки-2025". Навчання планується організувати і провести в районі іранського порту Чабахар, головним чином для відпрацювання питань боротьби з морськими цілями
Також під час навчання планується відпрацювати заходи з пошуку та захоплення противника, усунення пошкоджень, а також спільні пошуково-рятувальні операції.
Навчання будуть спрямовані на "поглиблення військової взаємної довіри і прагматичної співпраці між арміями країн-учасниць".
Китай відправить на навчання есмінець Baotou та судно постачання Gaoyouhu з 47-ї оперативної групи ескорту ВМС.
Нагадаємо
США повідомили своїх союзників про намір припинити участь у плануванні майбутніх військових навчань у Європі. Це рішення вплине на кілька навчань у Швеції.