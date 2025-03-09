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Китай, россия и Иран проведут совместные военно-морские учения

Киев • УНН

 • 24071 просмотра

Китай, россия и Иран проведут совместные военно-морские учения "Пояс безопасности-2025" в начале марта у порта Чабахар. Китай направит эсминец Baotou и судно снабжения Gaoyouhu для участия в учениях.

Китай, россия и Иран проведут совместные военно-морские учения

Министерство обороны Китая анонсировало военно-морские учения "Пояс безопасности-2025" с участием Ирана и россии, которые планируется провести в районе иранского порта Чабахар. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства Китая, передает УНН.

В начале марта военно-морские силы Китая, Ирана и России проведут совместные учения "Пояс безопасности-2025". Учения планируется организовать и провести в районе иранского порта Чабахар, главным образом для отработки вопросов борьбы с морскими целями

- говорится в сообщении.

Также во время учения планируется отработать меры по поиску и захвату противника, устранению повреждений, а также совместные поисково-спасательные операции.

Учения будут направлены на "углубление военного взаимного доверия и прагматического сотрудничества между армиями стран-участниц".

Китай отправит на учения эсминец Baotou и судно снабжения Gaoyouhu из 47-й оперативной группы эскорта ВМС.

Напомним

США сообщили своим союзникам о намерении прекратить участие в планировании будущих военных учений в Европе. Это решение повлияет на несколько учений в Швеции.

Павел Башинский

Павел Башинский

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