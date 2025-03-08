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США відмовляються від планування нових військових навчань у Європі - ЗМІ

Київ • УНН

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США повідомили союзників про намір припинити участь у плануванні майбутніх військових навчань у Європі після 2025 року. Рішення вплине на навчання у Швеції та інших країнах НАТО, оскільки США планують перенаправити військові ресурси в Індо-Тихоокеанський регіон.

США відмовляються від планування нових військових навчань у Європі - ЗМІ

США повідомили своїх союзників про намір припинити участь у плануванні майбутніх військових навчань у Європі. Це рішення вплине на кілька навчань у Швеції. Про це повідомляє Expressen, передає УНН.

Інформації небагато, але оголошення стосується навчань, у яких Сполучені Штати відіграють важливу роль у спільній діяльності з проведення навчань у Європі та, як наслідок, в обороні європейського континенту 

- повідомляє Expressen.

За даними джерел Expressen, американська заборона на планування не поширюється на навчання, які вирішено провести у 2025 році.

Йдеться про вправи, які зараз "на креслярській дошці", тобто трохи далі 

– каже одне з джерел Expressen.

Якщо оголошення залишиться в силі, це означатиме, що Швеція та інші країни НАТО будуть змушені планувати навчання без участі США або лише з невеликими американськими підрозділами.

Зазначається, що американська сторона хоче скоротити військові витрати в Європі та розмістити їх деінде. Трамп заявляв, що він хоче віддати пріоритет Індійсько-Тихоокеанському регіону, а це означає, що в першу чергу націлений на Китай.

Американська присутність на військових навчаннях була частим явищем у Швеції задовго до вступу Швеції до НАТО.

Американська сторона особливо любила практикуватися в зимових умовах, але також брала участь у більших масштабних навчаннях і логістичних операціях, що передбачають переміщення військ, у тому числі потягом з Нарвіка до Хапаранди.

Припинення американського планування стало новиною для колишнього підполковника Йоакіма Паасіківі.

Якщо це правда, то це відповідає повідомленням про те, що Пентагон не витрачатиме більше грошей на Європейське командування, Африканське командування та Центральне командування, тобто на Європу, Африку та Близький Схід 

- сказав він.

Доповнення

NBC повідомляло, що президент США Трамп планує змінити участь США у захисті країн НАТО.

The Telegraph із посиланням на джерела повідомляло, що Дональд Трамп розглядає можливість виведення американських військ з території Німеччини та передислокації до Угорщини, яка підтримує тісні відносини з росією.

Politico писало, що міністр оборони США Піт Гегсет заявляв, що європейці не можуть вважати, що американська військова присутність на континенті триватиме вічно.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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