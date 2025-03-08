Трамп думає перемістити американські війська з Німеччини до Угорщини: що відомо

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розглядає можливість виведення американських військ з території Німеччини та передислокації до Угорщини, яка підтримує тісні відносини з росією. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела, близькі до адміністрації, передає УНН.

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Зазначається, що глава Білого дому Дональд Трамп обмірковує можливість виведення близько 35 000 діючих військовослужбовців з Німеччини, що ще більше погіршить відносини між США і Європою.

Як пише The Telegraph, Президент США дедалі більше розчаровується в тому, що континент "підштовхує до війни". Близько 160 000 діючих військовослужбовців розміщено за межами Сполучених Штатів, величезна кількість із них перебуває в Німеччині.

Трамп злий на те, що вони [Європа], мабуть, підштовхують до війни - сказало джерело, близьке до Білого дому.

Брайан Г'юз, представник національної безпеки США, заявив що американські військові завжди розглядають можливість перекидання військ по всьому світу, щоб найкращим чином протистояти поточним загрозам.

За даними The Telegraph, адміністрація Трампа розглядає можливість передислокації військ з Німеччини до Угорщини, яка підтримує тісні відносини з росією і часто виступає проти санкцій ЄС щодо москви.

"Кажуть, що Трамп розглядає можливість передислокації частини американських військ у Європі, щоб зосередити їх навколо країн НАТО, які збільшили свої витрати на оборону для досягнення цільових показників ВВП", - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що США можуть не захищати членів НАТО, які недостатньо вкладають у спільну оборону. Адміністрація розглядає зміни до статті 5 договору та перерозподіл військ у Європі.

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