Трамп погрожує відмовити у захисті країнам НАТО, які мало витрачають на оборону

Трамп знову пригрозив країнам НАТО, які "не виконують" фінансові зобов’язання. Про це повідомляє Sky News, передає УНН.

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Президент США Дональд Трамп знову заявив, що Вашингтон не буде гарантувати захист тим членам НАТО, які, на його переконання, недостатньо вкладають у спільну оборону.

Він наголосив, що деякі країни продовжують виділяти недостатньо коштів, і нагадав, що раніше вже попереджав союзників про можливі наслідки такого підходу. За його словами, він прямо повідомив іншим лідерам, що у випадку конфлікту США можуть відмовитися від допомоги тим, хто, на його думку, не виконує своїх фінансових зобов’язань.

Нагадаємо

США можуть відмовити у військовій допомозі країнам НАТО, які не досягають порогу оборонних витрат. Адміністрація Трампа розглядає зміни до статті 5 договору та перерозподіл військ у Європі.

Трамп планує змінити участь США у захисті країн НАТО: що чекає на союзників