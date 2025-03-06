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Трамп угрожает отказать в защите странам НАТО, которые мало тратят на оборону

Киев • УНН

 • 29616 просмотра

Дональд Трамп заявил, что США могут не защищать членов НАТО, которые недостаточно вкладывают в общую оборону. Администрация рассматривает изменения к статье 5 договора и перераспределение войск в Европе.

Трамп угрожает отказать в защите странам НАТО, которые мало тратят на оборону

Трамп снова пригрозил странам НАТО, которые "не выполняют" финансовые обязательства. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что Вашингтон не будет гарантировать защиту тем членам НАТО, которые, по его мнению, недостаточно вкладывают в общую оборону. 

Он подчеркнул, что некоторые страны продолжают выделять недостаточно средств, и напомнил, что ранее уже предупреждал союзников о возможных последствиях такого подхода. По его словам, он прямо сообщил другим лидерам, что в случае конфликта США могут отказаться от помощи тем, кто, по его мнению, не выполняет своих финансовых обязательств. 

Напомним

США могут отказать в военной помощи странам НАТО, которые не достигают порога оборонных расходов. Администрация Трампа рассматривает изменения к статье 5 договора и перераспределение войск в Европе.

Трамп планирует изменить участие США в защите стран НАТО: что ждет союзников06.03.25, 21:23 • 59743 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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