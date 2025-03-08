Трамп думает переместить американские войска из Германии в Венгрию: что известно
Киев • УНН
Дональд Трамп рассматривает возможность вывода 35 000 американских военнослужащих из Германии и их передислокации в Венгрию. Решение может быть связано с недовольством США по поводу европейских расходов на оборону.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассматривает возможность вывода американских войск с территории Германии и их переброски в Венгрию, которая поддерживает тесные отношения с россией. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к администрации, передает УНН.
Детали
Отмечается, что глава Белого дома Дональд Трамп обдумывает возможность вывода около 35 000 действующих военнослужащих из Германии, что еще больше ухудшит отношения между США и Европой.
Как пишет The Telegraph, Президент США все больше разочаровывается в том, что континент "подталкивает к войне". Около 160 000 действующих военнослужащих размещены за пределами Соединенных Штатов, значительное количество из них находится в Германии.
Трамп зол на то, что они [Европа], похоже, подталкивают к войне
Брайан Хьюз, представитель национальной безопасности США, заявил, что американские военные всегда рассматривают возможность переброски войск по всему миру, чтобы наилучшим образом противостоять текущим угрозам.
По данным The Telegraph, администрация Трампа рассматривает возможность переброски войск из Германии в Венгрию, которая поддерживает тесные отношения с россией и часто выступает против санкций ЕС в отношении москвы.
"Говорят, что Трамп рассматривает возможность переброски части американских войск в Европе, чтобы сосредоточить их вокруг стран НАТО, которые увеличили свои расходы на оборону для достижения целевых показателей ВВП", - говорится в сообщении.
Напоминаем
Дональд Трамп заявил, что США могут не защищать членов НАТО, которые недостаточно вкладывают в общую оборону. Администрация рассматривает изменения к статье 5 договора и перераспределение войск в Европе.
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