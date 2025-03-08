США отказываются от планирования новых военных учений в Европе - СМИ

США сообщили своим союзникам о намерении прекратить участие в планировании будущих военных учений в Европе. Это решение повлияет на несколько учений в Швеции. Об этом сообщает Expressen, передает УНН.

Информации немного, но объявление касается учений, в которых Соединенные Штаты играют важную роль в совместной деятельности по проведению учений в Европе и, как следствие, в обороне европейского континента - сообщает Expressen.

По данным источников Expressen, американский запрет на планирование не распространяется на учения, которые решено провести в 2025 году.

Речь идет о упражнениях, которые сейчас "на чертежной доске", то есть немного дальше – говорит один из источников Expressen.

Если объявление останется в силе, это будет означать, что Швеция и другие страны НАТО будут вынуждены планировать учения без участия США или только с небольшими американскими подразделениями.

Отмечается, что американская сторона хочет сократить военные расходы в Европе и разместить их где-то еще. Трамп заявлял, что он хочет отдать приоритет Индо-Тихоокеанскому региону, а это означает, что в первую очередь нацелен на Китай.

Американское присутствие на военных учениях было частым явлением в Швеции задолго до вступления Швеции в НАТО.

Американская сторона особенно любила практиковаться в зимних условиях, но также участвовала в более масштабных учениях и логистических операциях, которые предусматривали перемещение войск, в том числе поездом из Нарвика в Хапаранду.

Прекращение американского планирования стало новостью для бывшего подполковника Йоакима Паасикиви.

Если это правда, то это соответствует сообщениям о том, что Пентагон не будет тратить больше денег на Европейское командование, Африканское командование и Центральное командование, то есть на Европу, Африку и Ближний Восток - сказал он.

Дополнение

NBC сообщало, что президент США Трамп планирует изменить участие США в защите стран НАТО.

The Telegraph со ссылкой на источники сообщало, что Дональд Трамп рассматривает возможность вывода американских войск с территории Германии и передислокации в Венгрию, которая поддерживает тесные отношения с Россией.

Politico писало, что министр обороны США Пит Хегсет заявлял, что европейцы не могут считать, что американское военное присутствие на континенте будет длиться вечно.