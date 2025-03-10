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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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росія продовжує демонструвати поглиблення відносин з противниками США - ISW

Київ • УНН

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Три країни організують військово-морські навчання біля іранського порту Чабахар. Це демонструє поглиблення відносин росії з ворожими до США країнами.

росія продовжує демонструвати поглиблення відносин з противниками США - ISW

російська федерація продовжує демонструвати поглиблення відносин з ворожими до США державами.  Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики нагадують про анонсовані Китаєм військово-морські навчання "Пояс безпеки-2025" за участю Ірану та росії, які планується провести в районі іранського порту Чабахар.

Метою навчань є "забезпечення безпеки на морі, боротьба з піратством і тероризмом на морі, а також захист морських комунікацій

цитує ISW заяву міністерства оборони росії.

Водночас там уточнюють, що, на думку Міноборони КНР, навчання спрямовані на "поглиблення взаємної довіри та прагматичного співробітництва між збройними силами трьох країн".

"росія продовжує демонструвати поглиблення відносин з противниками США, незважаючи на триваючі двосторонні переговори між Сполученими Штатами та росією", - резюмують експерти.

Нагадаємо

Цього тижня Китай, росія та Іран проведуть спільні військово-морські навчання "Пояс безпеки-2025" біля іранського порту Чабахар. Китай направить есмінець Baotou та судно постачання Gaoyouhu для участі в навчаннях.

США відмовляються від планування нових військових навчань у Європі - ЗМІ08.03.25, 15:14 • 30979 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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