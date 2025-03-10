россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW
Киев • УНН
Три страны организуют военно-морские учения у иранского порта Чабахар. Это демонстрирует углубление отношений россии с враждебными США странами.
российская федерация продолжает демонстрировать углубление отношений с враждебными к США государствами. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Аналитики напоминают о анонсированных Китаем военно-морских учениях "Пояс безопасности-2025" с участием Ирана и россии, которые планируется провести в районе иранского порта Чабахар.
Целью учений является "обеспечение безопасности на море, борьба с пиратством и терроризмом на море, а также защита морских коммуникаций
В то же время там уточняют, что, по мнению Минобороны КНР, учения направлены на "углубление взаимного доверия и прагматического сотрудничества между вооруженными силами трех стран".
"россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США, несмотря на продолжающиеся двусторонние переговоры между Соединенными Штатами и россией", - резюмируют эксперты.
Напомним
На этой неделе Китай, россия и Иран проведут совместные военно-морские учения "Пояс безопасности-2025" у иранского порта Чабахар. Китай направит эсминец Baotou и судно снабжения Gaoyouhu для участия в учениях.
США отказываются от планирования новых военных учений в Европе - СМИ08.03.25, 15:14 • 30961 просмотр