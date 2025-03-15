На півдні провінції Хайнань у Китаї розбився навчальний винищувач, пілот встиг катапультуватися. Про це пише Reuters з посиланням на ВМС Народно-визвольної армії Китаю, передає УНН.

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Як пише видання, на півдні провінції Хайнань розбився тренувальний винищувач у суботу вдень. Пілот встиг катапультуватися, жертв на місці катастрофи немає.

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Міністерство оборони Китаю анонсувало військово-морські навчання "Пояс безпеки-2025" за участю Ірану та росії, які планується провести в районі іранського порту Чабахар.

російська федерація продовжує демонструвати поглиблення відносин з ворожими до США державами.

Нагадаємо

Китай, росія та Іран закликали до припинення санкцій під час ядерних переговорів, організованих Пекіном, через кілька днів після того, як Тегеран відхилив заклик президента США Дональда Трампа до переговорів.