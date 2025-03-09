В киевском метро пассажир попал под поезд, три станции "зеленой линии" закрыты
Киев • УНН
На станции метро "Вырлица" произошел инцидент - пассажир попал под поезд. Из-за этого временно закрыты три станции "зеленой линии", движение поездов осуществляется только до "Харьковской".
На станции киевского метрополитена "Вырлица" пассажир попал под поезд. Об этом сообщили в столичной городской администрации, информирует УНН.
Детали
Там отметили, что в настоящее время станции метро "Вирлица", "Бориспольская" и "Красный хутор" закрыты для входа пассажиров.
Движение поездов "зеленой линии" организовано между станциями "Сырец" и "Харьковская". На место направляются все необходимые службы
В КГГА также заверили, что о восстановлении нормальной работы в столичном метро будет сообщено дополнительно.
Напомним
С 1 марта на станции метро "Теремки" восстановил работу второй вестибюль, который ведет к ТРЦ "Магелан". Вход и выход через оба вестибюля работает с утра до вечера по установленному графику.
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы07.03.25, 15:58 • 131147 просмотров