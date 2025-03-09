У київському метро пасажир потрапив під поїзд, три станції "зеленої гілки" закрито
Київ • УНН
На станції метро "Вирлиця" стався інцидент - пасажир потрапив під поїзд. Через це тимчасово закрито три станції "зеленої лінії", рух поїздів здійснюється лише до "Харківської".
На станції київського метрополітену"Вирлиця" пасажир потрапив під поїзд. Про це повідомили у столичній міській адміністрації, інформує УНН.
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Там зазначили, що нині станції метро "Вирлиця", "Бориспільська" і "Червоний хутір" закриті на вхід для пасажирів.
Рух поїздів "зеленої лінії" організовано між станціями "Сирець" і "Харківська". На місце прямують всі необхідні служби
У КМДА також запевнили, що про відновлення нормальної роботи у столичній підземці буде повідомлено додатково.
Нагадаємо
З 1 березня на станції метро "Теремки" відновив роботу другий вестибюль, що веде до ТРЦ "Магелан". Вхід та вихід через обидва вестибюлі працює з ранку до вечора за визначеним графіком.
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