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На станції київського метро "Теремки" відкриють другий вихід: коли

Київ • УНН

 • 28236 перегляди

З 1 березня на станції метро "Теремки" відновить роботу другий вестибюль, що веде до ТРЦ "Магелан". Вхід та вихід через обидва вестибюлі працюватиме з ранку до вечора за визначеним графіком.

На станції київського метро "Теремки" відкриють другий вихід: коли

З першим днем весни Київський метрополітен робить подарунок пасажирам: станція "Теремки" відкриває для використання другий вестибюль. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

Деталі

За повідомленням КП "Київський метрополітен", з 1 березня вестибюль №1 станції "Теремки", що веде до ТРЦ "Магелан", знову відкриє двері для пасажирів. Це забезпечить зручний вхід та вихід у часовому проміжку з 5:47 до 22:22. Паралельно, вестибюль №2 продовжить свою роботу у звичайному режимі, обслуговуючи пасажирів з 5:50 до 22:25..

Метрополітен нагадує, що під час повітряної тривоги всі підземні станції працюють як укриття, і всі вестибюлі відкриті для входу.

Нагадаємо

З 19 лютого у київському метро та наземному транспорті щодня о 9:00 оголошується хвилина мовчання на честь загиблих захисників та мирних жителів. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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