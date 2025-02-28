На станції київського метро "Теремки" відкриють другий вихід: коли
Київ • УНН
З 1 березня на станції метро "Теремки" відновить роботу другий вестибюль, що веде до ТРЦ "Магелан". Вхід та вихід через обидва вестибюлі працюватиме з ранку до вечора за визначеним графіком.
З першим днем весни Київський метрополітен робить подарунок пасажирам: станція "Теремки" відкриває для використання другий вестибюль. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
Деталі
За повідомленням КП "Київський метрополітен", з 1 березня вестибюль №1 станції "Теремки", що веде до ТРЦ "Магелан", знову відкриє двері для пасажирів. Це забезпечить зручний вхід та вихід у часовому проміжку з 5:47 до 22:22. Паралельно, вестибюль №2 продовжить свою роботу у звичайному режимі, обслуговуючи пасажирів з 5:50 до 22:25..
Метрополітен нагадує, що під час повітряної тривоги всі підземні станції працюють як укриття, і всі вестибюлі відкриті для входу.
Нагадаємо
З 19 лютого у київському метро та наземному транспорті щодня о 9:00 оголошується хвилина мовчання на честь загиблих захисників та мирних жителів.