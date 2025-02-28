На станции киевского метро «Теремки» откроют второй выход: когда
Киев • УНН
С 1 марта на станции метро «Теремки» возобновит работу второй вестибюль, ведущий к ТРЦ «Магелан». Вход и выход через оба вестибюля будет работать с утра до вечера по определенному графику.
С первым днем весны Киевский метрополитен делает подарок пассажирам: станция "Теремки" открывает для использования второй вестибюль. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
Детали
По сообщению КП "Киевский метрополитен", с 1 марта вестибюль №1 станции "Теремки", ведущий к ТРЦ "Магелан", снова откроет двери для пассажиров. Это обеспечит удобный вход и выход во временном промежутке с 5:47 до 22:22. Параллельно, вестибюль №2 продолжит свою работу в обычном режиме, обслуживая пассажиров с 5:50 до 22:25.
Метрополитен напоминает, что во время воздушной тревоги все подземные станции работают как укрытие, и все вестибюли открыты для входа.
Напомним
С 19 февраля в киевском метро и наземном транспорте ежедневно в 9:00 объявляется минута молчания в честь погибших защитников и мирных жителей.