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В Киевской области раскрыли схему с трудоустройством мужчин в лицеях для получения отсрочки за 10 тысяч долларов

Киев • УНН

 • 864 просмотра

Правоохранители раскрыли схему фиктивного трудоустройства мужчин учителями в частных лицеях за 10 тысяч долларов для получения отсрочки. Пяти организаторам сообщили о подозрении, 21 мужчина уклонялся от призыва.

В Киевской области раскрыли схему с трудоустройством мужчин в лицеях для получения отсрочки за 10 тысяч долларов

В Киевской области правоохранители раскрыли схему незаконного оформления отсрочек от мобилизации через частные учебные заведения. Мужчин призывного возраста фиктивно трудоустраивали учителями за 10 тысяч долларов. Об этом сообщает Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Подробности

"В Киевской области раскрыли схему незаконного оформления отсрочек через частные учебные заведения. В четырех лицеях обучалось около 50 детей. В то же время в них были оформлены более 165 педагогов, из которых 150 — мужчины призывного возраста", — говорится в сообщении Кравченко.

Фото: t.me/UA_Military_Police

По данным следствия, мужчин фиктивно трудоустраивали учителями, однако на самом деле они не проводили уроков и даже не появлялись в учебных заведениях.

"Такое "трудоустройство" стоило 10 тысяч долларов США. Еще по тысяче долларов нужно было платить ежемесячно, в частности якобы для покрытия налогов. Схема была простой: справка из лицея, обращение в ТЦК и СП и отсрочка от мобилизации. Пока одни украинцы защищают государство, другие пытаются купить возможность остаться в стороне. А организаторы таких схем зарабатывают на войне", — говорится в сообщении.

Пятерым участникам схемы, среди которых директора частных учебных заведений, сообщили о подозрении в воспрепятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Они задержаны. Еще 21 мужчине сообщили о подозрении в уклонении от призыва во время мобилизации.

В настоящее время правоохранители устанавливают других лиц, которые могли незаконно получить отсрочки.

"Во время обысков изъяты документы, компьютерная техника, телефоны, черновые записи и наличные деньги. Только по одному из адресов обнаружено 52 850 долларов США и 10 тысяч евро. Образование не может быть прикрытием для уклонения от службы. Отвечать должны и те, кто создает такие схемы, и те, кто сознательно ими пользуется", — указал Кравченко.

От закупок до ТЦК: Генпрокурор сообщил, что по делам в сфере обороны уже 488 подозреваемых10.08.26, 14:29 • 19983 просмотра

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Школа
Обыск
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Киевская область
Руслан Кравченко
Вооруженные силы Украины